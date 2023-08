Nỗi đau thật do bị trả thù nhầm

Sau một đêm mất cả 2 con

Không khí tang tóc và bi thương dường như vẫn phủ kín căn nhà cũ nát của vợ chồng anh Toản. Từ khi xảy ra sự việc đau lòng, vợ chồng anh như người mất trí, cứ lặng lẽ đi ra đi vào rồi lại lẩm bẩm gọi tên 2 con. Nỗi đau này quá lớn, nó quá sức chịu đựng đối với vợ chồng anh. Chỉ qua một đêm, vợ chồng anh đã mất đi những gì quý giá nhất của đời mình.

Được biết, vợ chồng anh Toản là nông dân, hiện đang sinh sống trong căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo 30 mét vuông được bố mẹ xây dựng từ hơn 40 năm về trước. Bên trong căn nhà trống rỗng, không có gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường cũ kỹ. Vợ chồng anh Toản có 3 người con, gia đình thuộc diện hộ nghèo lâu năm, kinh tế trông cả vào đàn vịt chăn thả ngoài cánh đồng.

Anh Toản như người mất trí sau sự ra đi đột ngột của 2 người con trai.

Một người hàng xóm của anh Toản cho biết, Phạm Văn Tuyển (sinh năm 2007) và Phạm Văn Tình (sinh năm 2008) là hai con lớn của vợ chồng anh Toản. Nhà nghèo nên hai anh em rất ngoan, tự bảo ban nhau học và biết thương bố mẹ. Hằng ngày, sau giờ học, hai anh em Tuyển và Tình thường phụ giúp bố mẹ chăn đàn vịt. Khoảng 2 năm trước, Tuyển đã xin bố mẹ buổi tối cho đi làm thêm tại một quán ốc trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (cách nhà chừng 5 km - PV).

Đợt này, tranh thủ dịp nghỉ hè nên Tình xin bố mẹ theo anh đi làm bưng bê tại quán ốc. Tối 18/6, cũng như bao buổi tối khác, sau khi tranh thủ ăn cơm tối, hai anh em chào bố mẹ để đi làm. Sáng 19/6, có thông tin người dân trình báo chính quyền về việc phát hiện hai em tử vong cạnh chiếc xe máy BKS 15G1-902.xx trên đường liên tỉnh (tuyến đường nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn nhưng chưa được đặt tên).

Anh Toản nhớ lại: “Sáng sớm hôm đó, tôi nhận được điện thoại thông báo về việc 2 người con của mình bị tai nạn, đã qua đời. Nghe xong, rôi rụng rời chân tay nhưng vẫn hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó. Khi đến hiện trường điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Hai con tôi nằm đó, bất động, mỗi đứa một góc. Phải chứng kiến cảnh đó, thật sự là quá sức chịu đựng đối với tôi”.

Anh Toản cho biết thêm, khi gia đình tới hiện trường, Tuyển tử nạn trong tư thế nằm ngửa, nhưng khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi thông báo với gia đình, Tuyển bị vỡ bọng đái và trên ngực, đùi có lỗ thủng với nhiều vết bầm tím. Tình thì bị vỡ hộp sọ sau gáy, gãy tay, chân, gãy xương bả vai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

“Lạ là, tại tang lễ của hai con tôi, có 8 gia đình đã đến thắp hương. Những người này chúng tôi chưa bao giờ gặp, họ có đề cập đến vụ việc tai nạn của 2 con tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm với gia đình tôi về cái chết của hai cháu. Trong lúc tang gia bối rối, quá đau lòng, chúng tôi cũng không hỏi vì sao họ làm vậy. Mai táng xong cho hai con, ngồi bình tĩnh hơn, tôi mới thấy đó là điểm bất thường”, anh Toản nói.

Theo lời anh Toản chia sẻ, Tình mới chỉ theo anh đi làm được ít bữa còn Tuyển tiền làm thêm mỗi tháng được 3 triệu đồng thì em đưa cho mẹ 2,5 triệu đồng. Tuyển xin giữ lại 500 đồng để đổ xăng. “Các cháu không bao giờ đòi hỏi bố mẹ phải mua sắm gì cho mình bởi chúng biết ông nội đang mang nhiều bệnh, bố mẹ đều đau yếu. Mấy hôm trước, khi hai bố con đi chăn vịt, Tuyển còn nói với tôi rằng sau khi học xong cấp 3 sẽ xin đi bộ đội vì biết nhà mình nghèo quá, nếu đi học đại học sẽ rất tốn kém. Khi xuất ngũ, con sẽ xin đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm thu nhập rồi về quê cưới vợ, phụ giúp gia đình”, anh Toản nghẹn ngào chia sẻ.

Vậy mà, giờ đây, chỉ sau một đêm, vợ chồng anh đã mất cùng một lúc 2 người con trai ngoan. Là đàn ông nên anh Toản phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho vợ và bố mẹ già. Những ngày qua, vợ anh như người chết rồi, chị nằm bẹp một góc giường, hoàn toàn suy sụp.

Vụ tai nạn giao thông với nhiều điểm bất thường

Sáng 19/6, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện hai nạn nhân tử vong cạnh chiếc xe máy BKS 15G1-902.xx trên đường liên tỉnh, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương tới hiện trường, xác định nạn nhân là hai anh em ruột là Tuyển và Tình. Xác định ban đầu, hai nạn nhân đi trên xe máy đã tự lao vào gốc phượng ven đường dẫn tới tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h20 rạng sáng 19/6. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, cùng với việc gia đình nạn nhân đưa thi thể về nhà, đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường.

Theo đó, tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng đã tìm thấy một số hung khí như giáo nhọn, dao bầu, ống tuýp sắt được cắt vát đầu thành mũi nhọn. Vị trí gốc cây bị tróc vỏ (được cho là do xe máy lao vào), cách mặt đất khoảng hơn 1 mét, nếu một chiếc xe máy đi với tốc độ cao và lao vào gốc cây sẽ khó có thể để lại dấu vết như vậy. Cụ thể, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại khu vực ruộng lúa đối diện vị trí xảy ra tai nạn có 1 tuýp sắt dài 2,61m, một đầu hàn dao kim loại. Ngoài ra, cách đó khoảng 80m về phía Nam (theo trục đường liên tỉnh Hải Dương - Hải Phòng) tại lề đường bên phải cũng có 1 tuýp sắt dài 2,18m, một đầu hàn dao bầu.

Hai anh em Tuyển và Tình đã phải từ bỏ cuộc sống chỉ vì một nhóm thanh niên hư hỏng trả thù nhầm.

Một thông tin quan trọng khác là trong đêm xảy ra sự việc đau lòng trên, tại khu vực thị xã Kinh Môn có 2 nhóm thanh, thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau để giải quyết. Cùng đêm đó, Tuyển và Tình sau giờ đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã Kinh Môn, về đến khu vực cầu Dinh (huyện Thủy Nguyên) thì gặp một trong 2 nhóm thanh niên trên. Có thể, do nghi ngờ anh em Tuyển và Tình thuộc nhóm đối thủ nên nhóm người này đã mang theo hung khí truy đuổi. Tới đoạn đường liên tỉnh qua địa bàn thôn 1, xã Quảng Thanh, nhóm thanh niên này đuổi kịp và đã hành hung hai anh em.

Theo Cơ quan công an, khi trích xuất camera nhà người dân bên đường, lực lượng chức năng phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc có một số xe máy chạy cùng chiều xe của nạn nhân với tốc độ rất cao. Từ những tài liệu thu thập được, Công an huyện Thủy Nguyên xác định, đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần nên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra.

Đến ngày 22/6, Vũ Xuân Thắng (SN 2005, trú tại thôn Việt Khê, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Từ đây, nguyên nhân khiến 2 anh em ruột tử vong dần được hé lộ. Từ lời khai của đối tượng Vũ Xuân Thắng, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Đỗ Anh Tú (SN 2004, trú tại xã Lại Xuân), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) và Đỗ Việt Anh (SN 2005, ở xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Ngoài ra, Cơ quan công an còn vận động Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006) và triệu tập Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn với Lương Nguyễn Việt Anh (SN 2005, trú tại phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nên khoảng 1h ngày 19/6, Vũ Xuân Thắng hẹn gặp Việt Anh tại khu tái định cư Thành Công (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để đánh nhau.

Thắng rủ thêm các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 2005, trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn), Lê Đình Cương (SN 2002, ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên), Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Anh Tú, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Khánh Hòa sang thị xã Kinh Môn để tìm đánh Lương Nguyễn Việt Anh.

Nhóm đối tượng trong vụ án.

Trước khi đi, các đối tượng vào nhà Đỗ Khánh Hòa lấy hung khí gồm: 1 thanh đao, 1 thanh kiếm, 1 tuýp sắt rồi đến chân cầu Dinh thuộc xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) rủ thêm Phạm Huy Hoàng (SN 2003, trú tại phường Hiệp Sơn), Tô Thành Đạt (SN 2003, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) cùng đi đánh nhau. Sau đó, Đức vào bụi cây chân bờ đê lấy ra 1 tuýp sắt gắn dao bầu, 1 tuýp sắt gắn dao bài và 1 tuýp sắt nhọn đầu.

Khoảng 1h50 cùng ngày, có 2 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi trên một xe máy nhãn hiệu Wave từ hướng đường đê xã An Sơn ra đường đi cầu Dinh. Thấy 2 người trên, Dương điều khiển xe máy chở Hưng ngồi sau cầm thanh kiếm đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, Cương bảo cả bọn tập trung ở chân cầu Dinh chặn đường.

Lúc này, hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển, Phạm Văn Tình đèo nhau trên xe máy từ đường đê An Sơn ra cầu Dinh, thấy vậy, cả nhóm đuổi đánh. Khi đến khu vực cầu Hòn Ngọc (thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên), xe của Dương chở Hưng đuổi áp sát xe nạn nhân khiến xe 2 anh em ruột đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 28/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố bổ sung vụ án để điều tra về tội “Giết người”. Cùng ngày, VKSND huyện Thủy Nguyên ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Vũ Xuân Thắng, Đỗ Việt Anh, Đỗ Anh Tú, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Văn Tuyên. Riêng Nguyễn Tiến Hưng chưa đủ tuổi 16 tuổi nên được cho tại ngoại.

Tiếp đó, cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố chứng cứ đối với các đối tượng: Lê Đình Cương, Nguyễn Văn Đức, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

