Bắt gã đàn ông liên tục trộm điện thoại iPhone, máy tính đắt tiền của khách homestay

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Huy vì nhiều lần đột nhập vào một homestay trên địa bàn, trộm cắp tài sản của du khách.

Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Huy bị bắt vì nhiều lần trộm tài sản của khách du lịch. Ảnh: CA.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, do cần tiền tiêu xài, Huy nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 24/7, Huy đột nhập vào các phòng nghỉ của một homestay tại phường Buôn Ma Thuột, lấy 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max, 1 iPhone 15, 1 iPhone 11 và 1 máy tính xách tay đắt tiền của khách du lịch.

Đến khoảng 1h30 ngày 6/8, Huy tiếp tục đột nhập vào homestay này, lấy 1 iPhone 15 Pro Max và 1 đồng hồ đeo tay.

Cùng ngày, Huy quay lại đây lần nữa để trộm cắp nhưng chưa kịp ra tay thì bị người dân phát hiện, hô hoán nên bỏ chạy.