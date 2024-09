Nợ 200 triệu, bị công ty mua bán nợ tới nhà yêu cầu trả 4 tỉ

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (56 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) và vợ là Trần Thị Thanh Nguyên (51 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng) về hành vi ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.