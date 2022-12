“Choáng” với cặp vợ chồng vay nợ rồi chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (56 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) và vợ là Trần Thị Thanh Nguyên (51 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng) về hành vi ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về việc vợ chồng Hoàng và Nguyên, chủ Công ty Hoàng Nguyên, trụ sở tại TP Tam Kỳ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền từ các ngân hàng và các cá nhân với mục đích kinh doanh, đáo hạn ngân hàng.

Đọc quyết định bắt vợ chồng Hoàng chiếm đoạt 371 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, Hoàng và Nguyên thừa nhận, năm 2004, cả hai thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh tạp hóa. Quá trình kinh doanh và mua bất động sản, Công ty Hoàng Nguyên đã thế chấp 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay tiền và vay tiền từ nhiều cá nhân.

Ban đầu, vợ chồng này trả tiền gốc, lãi đầy đủ. Tháng 6-2022, Hoàng và Nguyên mất khả năng trả nợ.

Để có tiền trả tiền vay, lợi dụng mối quan hệ quen biết, vợ chồng Hoàng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh; sau đó chiếm đoạt; đến nay không có khả năng trả nợ.

Tổng số tiền vợ chồng Hoàng và Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là 371 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị những ai là bị hại của vợ chồng Hoàng và Nguyên tiếp tục liên hệ với cơ quan này để trình báo.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-2-vo-chong-lua-dao-chiem-doat-371-ty-dong_140840.html