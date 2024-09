2 vợ chồng chứa 11 cô gái trong phòng trọ để môi giới cho họ 'vui vẻ với khách'

Ngày 3-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Long Thiên (28 tuổi, ngụ huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) và vợ là Nguyễn Thị Mai Phương (26 tuổi, ngụ quận Hải An, TP Hải Phòng) về hành vi môi giới mại dâm.

Hai vợ chồng Lê Long Thiên và Nguyễn Thị Mai Phương thừa nhận môi giới cho các cô gái "vui vẻ với khách". Ảnh: LH

Trước đó, ngày 25-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra nhà trọ của vợ chồng Thiên thuê ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa.

Tại đây cảnh sát phát hiện vợ chồng Thiên đang chứa chấp 11 cô gái. Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thiên và Phương đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho bốn cô gái (từ 17 đến 20 tuổi) ở các tỉnh Bình Định, Bình Phước và Quảng Ngãi "vui vẻ với khách" giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/lượt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]