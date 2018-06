Nhiều tình tiết bí ẩn trong vụ vợ đại gia bị trói và vứt bên đường

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 16:00 PM (GMT+7)

Quảng Bình Sự kiện:

Theo hồ sơ ghi nhận ban đầu, 3 người đưa vợ đại gia vào trung tâm y tế đều ngụ tại khu vực phía Nam.

Đường Tôn Đức Thắng ở Nhơn Trạch, nơi nạn nhân được phát hiện

Liên quan vụ vợ đại gia bị trói nằm bên đường được người dân đưa vào trung tâm cấp cứu sau đó trình báo công an, ngày 1-6, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại hiện trường và liên hệ với công an để tiếp tục có các thông tin cụ thể hơn.

Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch cho biết dù vụ việc được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình nhưng Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Nhơn Trạch vẫn đang tiếp tục phối hợp để làm rõ hàng loạt tình tiết.

Đại tá Nguyên nói hiện chưa thể khẳng định đây là vụ bắt cóc, tống tiền. Vụ việc vẫn chưa được khởi tố.

Theo đại tá Nguyên, có nhiều vấn đề cần làm rõ như: Tại sao nạn nhân mất tích đến gần 2 tuần gia đình mới trình báo công an? Nạn nhân bị trói hay tự trói, có tìm cách tự cởi trói hay không? Những nhân chứng, người đưa nạn nhân vào trung tâm y tế là những ai?

Theo hồ sơ ghi nhận ban đầu, 3 người đưa nạn nhân vào trung tâm y tế đều ngụ tại khu vực phía Nam. Nạn nhân được phát hiện lúc khoảng 2 giờ đêm 17-5 bên đường vắng.

"Nạn nhân lúc được phát hiện được xác định chỉ bị trói chân, người có một số vết thương. Sau đó tinh thần chị vẫn rất hoảng loạn, không chịu nói gì, ngay cả lúc gia đình vào chị vẫn không chịu nói gì. Khi chúng tôi tiếp nhận sự việc, báo lên công an tỉnh thì được biết công an tỉnh cũng vừa nhận trình báo nạn nhân mất tích từ phía gia đình…", đại tá Nguyên nói với phóng viên Báo Người Lao Động.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch cho hay nạn nhân được đưa vào trung tâm, trong quá trình tiếp nhận thông tin và sơ cứu người, thấy có dấu hiệu bất thường nơi đây đã lập tức liên hệ với công an. "Cổ tay, cổ chân nạn nhân bị trầy, bầm, nạn nhân lúc đó tinh thần hoảng loạn, sau một ngày thì xuất viện. Chúng tôi lúc đó cũng đã báo ngay cho công an", ông Phong thông tin.

Trở lại hiện trường, chúng tôi cũng ghi nhận, con đường nơi nạn nhân bị trói nằm bên lề là đường lớn vắng vẻ nối Quốc lộ 51 đi TP Vũng Tàu với cảng Cát Lái về TP HCM. Khu vực này có nhiều rừng cao su và rất vắng người.

Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, nơi nạn nhân được đưa vào cấp cứu lúc nửa đêm

Như đã thông tin, khuya 17- 5, chị Nguyễn Thị Ph. (30 tuổi) bị bỏ nằm bên đường Tôn Đức Thắng (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây dù. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu bị hành hạ thân thể.

Chị Ph. sau đó cung cấp thông tin về gia đình cho công an. Chồng chị Ph. - là giám đốc một doanh nghiệp - đã từ Quảng Bình vào Đồng Nai để đón vợ. Theo thông tin từ gia đình, chị Ph. bị mất tích từ ngày 27-4. Vài ngày sau đó chồng chị nhận được tin nhắn từ những người lạ yêu cầu đưa 10 tỉ đồng tiền chuộc.

Tuy nhiên, hiện nay, sau khi được đưa về nhà, hiện chị P. - vợ của đại gia từng "nổi tiếng" trong vụ chở cây "quái thú" trên đường - lại tiếp tục rời nhà.