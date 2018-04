Sự thật bất ngờ vụ "bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Hải Dương"

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hải Dương Sự kiện:

“Thông tin bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ đi xe máy biển 89 (Hưng Yên) bắt cóc là không đúng. Đây là 2 người dân ở địa phương khác đến đăng ký làm sim điện thoại”, ông Bách khẳng định.

Trưởng công an xã Ngọc Liên khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ con. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng nay (21/4), tại thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) rộ lên tin đồn một bé trai khoảng 2 tuổi bị hai người phụ nữ lạ mặt mua cho bim bim và bế lên xe máy đi về hướng tỉnh Bắc Ninh nghi bắt cóc.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Liên báo cáo lãnh đạo UBND xã, đồng thời phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh địa phương đề nghị các gia đình có con, cháu từ 2 - 5 tuổi kiểm tra. Đồng thời, cấp báo sự việc lên Công an huyện Cẩm Giàng.

Bên cạnh đó, công an xã tiến hành kiểm tra trường mầm non để nắm bắt quân số và liên lạc với các gia đình sáng nay không cho các cháu đến trường. Qua kiểm tra, công an xã không phát hiện cháu nào trong địa phương bị bắt cóc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào 16h chiều nay, ông Phạm Xuân Bách – Trưởng công an xã Ngọc Liên khẳng định: “Thông tin bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ đi xe máy biển 89 (Hưng Yên) bắt cóc là không đúng. Đây là 2 người dân ở địa phương khác đến đăng ký làm sim điện thoại”.

Sau khi tiến hành điều tra từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, đặc biệt từ phía người dân sinh sống tại khu vực nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng được biết, ít ngày trước có một đơn vị dịch vụ mạng viễn thông về địa phương làm đăng ký sim điện thoại cho người dân.

Theo lịch thông báo, hôm nay đơn vị dịch vụ vẫn tổ chức đăng ký làm cho người dân. Vì vậy, sáng cùng ngày có 2 người phụ nữ ở địa phương khác đi xe máy mang theo một cháu nhỏ đến đăng ký sim điện thoại và trong lúc chờ đợi, cháu nhỏ có ra gần khu vực QL38 chơi con quay. Tuy nhiên, khi đợi đến gần 8h không thấy tổ dịch vụ viễn thông đến nên 2 người phụ nữ quay về.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng, bé trai bị 2 người phụ nữ bắt cóc tại xã Ngọc Liên. Ảnh: Đ.Tùy

“Khi 2 người phụ nữ vào nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng làm thủ tục đăng ký sim điện thoại có để cháu nhỏ ngồi chơi con quay cạnh đường. Cho nên, khi quay về, 2 người này mua cho cháu gói bim bim và do trời nắng nên họ đã choàng chiếc áo lên đầu cháu nhỏ dẫn đến một nhóm trẻ nhỏ chơi cạnh đó hiểu lầm và hô hoán, chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em”, Trưởng công an xã Ngọc Liên cho biết.

Ông Bách cho rằng, qua sự việc này cũng là bài học giúp cho mọi người nêu cao cảnh giác đối với việc bắt cóc trẻ con. Tuy nhiên, cũng cần tìm kiểu kỹ sự việc trước khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội tránh mọi người hoang mang, lo lắng.