Vợ đại gia nghi bị bắt cóc đòi 10 tỉ tiền chuộc lại tiếp tục bỏ nhà đi

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 20:20 PM (GMT+7)

Trở về bên gia đình sau nghi án bắt cóc, chị Ph. lại tiếp tục rời khỏi nhà lần thứ 2 một cách im lặng, khó hiểu và bước đầu công an Quảng Bình loại trừ khả năng bắt cóc.

Nguồn tin PV Báo Người Lao Động cuối giờ chiều 31-5, cho biết sau khi làm việc với cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đối với chị Nguyễn Thị Ph. (30 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), bước đầu lực lượng chức năng đã loại trừ khả năng nạn nhân bị bắt cóc tống tiền.

Theo Đại tá Phạm Hữu Tân - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Pc45 - Công an tỉnh Quảng Bình) thì đơn vị này vẫn đang hoàn chỉnh hồ sơ về vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cho phóng viên sau.

Chiều cùng ngày, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng sau khi rời Đồng Nai về lại TP Đồng Hới (Quảng Bình) đoàn tụ bên gia đình không được bao lâu thì chị Nguyễn Ngọc Ph. lại lái ô tô Audi rời khỏi nhà và "mất tích" một cách bí ẩn, khó hiểu.

Liên quan đến vụ việc, mấy ngày qua, trên Facebook cá nhân "Nguyễn Ngọc Phương" được cho là của chị Ph. liên tục xuất hiện nhiều dòng Status "lạ" với nhiều nội dung tỏ ra cuộc sống sinh hoạt không hạnh phúc, bình thường. Khi chị Ph. thông báo là bỏ chồng, khi bỏ công ty, hối hận về những việc làm của mình…

Theo tìm hiểu của PV Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị Ph. chính là vợ của ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (có trụ sở ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Ông Sơn là ông chủ của một doanh nghiệp chuyên vận tải "có tiếng" ở khu vực miền Trung.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ông Nguyễn Hải Sơn trình báo với Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 27-4, vợ là chị Nguyễn Thị Ph. lái chiếc ô tô Audi đi công việc như thường lệ. Khi vợ đi 2 - 3 ngày, ông Sơn ngỡ rằng vợ đi thăm bạn bè nhưng sau đó thì mất liên lạc.

Đến hơn 10 ngày sau, điện thoại của ông nhận được tin nhắn của 1 SĐT lạ đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc. Sau khi thương lượng thì đối tượng này giảm xuống còn 5 tỉ rồi 3,5 tỉ đồng.

Sau đó, ông Sơn đã đến trình báo với Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình). Đến 23 giờ ngày 17-5, thì người dân đi đường phát hiện chị Ph nằm bên lề đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) trên người có nhiều vết thương và chân bị trói, tinh thần hoảng loạn. Người dân đã cởi trói, đưa chị Ph. đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch cử lực lượng đến làm việc nhưng do chị Ph. đang trong tình trạng hoảng loạn nên công an chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, chị Ph. có đưa ra một tờ giấy với nội dung là thỏa thuận bắt cóc giữa một nhóm người với một người khác, chi phí là 3,5 tỉ đồng. Nhận được thông tin, ông Nguyễn Hải Sơn tức tốc vào Đồng Nai chăm sóc và đưa vợ về quê nhà để điều trị.