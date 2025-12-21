Truy nã đối tượng cầm 25.000 USD lên ô tô bỏ chạy

Theo Cơ quan điều tra, tháng 7/2024, anh H (SN 1990; trú tại Hưng Yên) có thoả thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để đi xuất khẩu lao động, sau đó nhóm của Tú sẽ mua USD để trả lại. Tuy nhiên sau khi đến ngân hàng mua USD, Tú đã cầm 25.000 USD rồi lên xe ô tô bỏ chạy.

Đối tượng Trương Văn Tú bị truy nã. Ảnh CACC

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 8/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tú.

Cũng liên quan đến việc truy nã, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Sử Đức (SN 1998; thường trú tại: xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 18/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đức về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Giấy đã phát hiện Đức xuất hiện trên địa bàn phường. Tổ công tác của Công an phường đã triển khai, lập kế hoạch băt giữ đối tượng. Ngày 15/12/2025, Công an phường Cầu Giấy đã bắt giữ thành công Đặng Sử Đức tại cổng công viên Cầu Giấy.