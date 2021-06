Nhân vật đứng sau cuộc giao dịch tình - tiền giữa “chân dài” và "khách làng chơi"

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 17:32 PM (GMT+7)

Khi kiểm tra một khách sạn trên địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện một đôi nam nữ đang giao dịch tình - tiền.

Lê Văn Sơn tại trụ sở công an.

Ngày 11/6, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Sơn (SN 1998, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, các đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Quá trình kiểm tra một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại tầng 9 của một khách sạn.

Tiếp đó, lực lượng công an lại phát hiện thêm một đôi nam nữ đang có hành vi như trên ở một khách sạn trên địa bàn phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự đã lập biên bản và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, hai đôi nam nữ khai nhận được một nam giới sử dụng tài khoản facebook để môi giới mại dâm. Hai “quý ông” được mời mua dâm hai “chân dài” với giá lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượt.

Khi hai bên thống nhất, “quý ông” phải chuyển khoản tiền đặt cọc, sau đó “tú ông” này sẽ cho địa chỉ khách sạn, nhà nghỉ và điều “chân dài” đến phục vụ. Khi cả hai cặp đôi đang thực hiện giao dịch tình - tiền thì bị lực lượng công an phát hiện.

Điều tra, mở rộng vụ việc, Công an quận Thanh Xuân xác định Lê Văn Sơn chính là “tú ông” môi giới các cuộc vui tình - tiền nói trên. Sơn lập tức bị triệu tập đến trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, Sơn thừa nhận là người đã môi giới mại dâm cho hai cặp đôi nói trên. Trong 2 lượt môi giới, Sơn hưởng lợi bất chính 3 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/nhan-vat-dung-sau-cuoc-giao-dich-tinh-tien-giua-chan-dai-va-khach-lang-choi-50...Nguồn: http://danviet.vn/nhan-vat-dung-sau-cuoc-giao-dich-tinh-tien-giua-chan-dai-va-khach-lang-choi-50202111617335476.htm