'Không có chuyện mặc áo xe ôm là không lo bị xử lý vi phạm giao thông'

Vài năm trở lại đây, sự phát triển của các dịch vụ vận tải hành khách, giao hàng bằng xe mô tô qua các ứng dụng công nghệ phát triển mạnh mẽ. Đây là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao của người dân. Tuy nhiên, sự bùng nổ của nghề vận chuyển bằng xe mô tô cũng nảy sinh những vấn đề về giao thông.

Theo đó, hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ, shipper điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều, chở hàng hóa cồng kềnh, dán, che biển kiểm soát… không khó để bắt gặp trên đường. Đáng bận tâm hơn nữa là nhiều tài xế xe ôm thường có suy nghĩ nếu vi phạm giao thông cũng dễ được lực lượng chức năng thông cảm (vì hoàn cảnh, mưu sinh vất vả,...) nên lại càng nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo các Đội CSGT địa bàn tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật với đội ngũ xe ôm, shiper đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều tài xế xe ôm vẫn nghĩ mình có hoàn cảnh khó khăn, kiếm tiền vất vả nên khi vi phạm giao thông sẽ dễ được lực lượng chức năng thông cảm hoặc chỉ bị nhắc nhở chứ không xử phạt.

Theo ghi nhận của PV vào các buổi cao điểm sáng, các tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội thường xuyên phát hiện và xử lý các trường hợp xe ôm công nghệ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Được biết, các vi phạm phổ biến của tài xế xe ôm công nghệ sẽ thường là: Không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ Be, Grab,... khi bị Cảnh sát xử lý vi phạm cũng đều biện minh làm nghề dịch vụ phải chiều khách. Khách lên xe không chịu đội mũ, rồi thì bắt đi nhanh vượt đèn đỏ hay ngược chiều cho kịp giờ. Tuy nhiên, những lý do này đều không được tổ công tác chấp nhận bởi bất cứ ai khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ luật, không thể lấy lý do "chiều khách" hay "than nghèo, kể khổ' để cố tình vi phạm.

Lực lượng chức năng khẳng định không có chuyện khoác áo xe ôm công nghệ là không lo bị xử phạt vi phạm giao thông và càng không thể lấy những lý do cá nhân để biện minh cho hành vi sai phạm.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, xe ôm công nghệ hay shipper là một trong những đối tượng thường xuyên tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội. Tất cả đều có đủ hiểu biết về luật giao thông đường bộ, biết rõ những hành vi bị cấm như đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, biển báo hiệu... nên thay vì biện minh vi phạm thì phải hiểu rằng điều khiển xe an toàn, đúng luật là tốt cho chính mình và những người xung quanh.

Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa cũng sẽ tăng theo nên hành vi vi phạm trong vận chuyển hàng hóa cũng sẽ có diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường xử lý, nhằm phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông.

