Triệt phá đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm tại các nhà nghỉ

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình, mật phục theo dõi, vào lúc 22 giờ 45 ngày 08/12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra tại các phòng 202, 204, 205 tại tầng 02 của nhà nghỉ Trường Tiến (282 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết) phát hiện bắt quả tang tại 03 phòng gồm: phòng 202 có N.T.Đ (SN 1998, trú khu phố 6, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết) đang có hành vi mua dâm đối với L.T.M.X (SN 1990, trú huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu); tại phòng 204 có H.V.H (SN 1994, trú tại thôn Phú Thái, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đang có hành vi mua dâm đối với N.T.T.H (SN 1984, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đăk lắk); tại phòng 205 có T.V.T (SN 2000, trú tại khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang có hành vi mua dâm đối với N.T.L (SN 1988, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghỉ Trường Tiền

Cùng thời điểm trên, 01 tổ công tác khác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra tại phòng số 102, 204 của khách sạn Anh Toản (thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) phát hiện quả bắt tang tại 02 phòng gồm: tại phòng 102 có T.V.L (SN 1999, trú xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam) đang mua dâm với D.T.T.H (SN 1996, trú huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); tại phòng 204 có H.Q.M (SN 1999, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) đang mua dâm với M.T.H.T (SN 1995 trú phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Đây là một phần kết quả qua công tác trinh sát, nắm tình hình thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… của Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận phát hiện tại một số nhà nghỉ, khách sạn tại các huyện lân cận thường xuyên diễn ra hoạt động mua, bán dâm.

Đường dây mua bán dâm này do đối tượng Trương Thị Thu Thảo (SN 1998, trú tại khu phố 12, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết) tổ chức.

