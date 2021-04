"Chui" trong khách sạn, quán massage tổ chức mua bán dâm

Thứ Tư, ngày 28/04/2021 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và phát hiện tại 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage có nhiều đối tượng mua bán dâm, kích dục.

Trước đó, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Dân Tiến và Công an huyện Văn Lâm, Công an xã Trưng Trắc tiến hành kiểm tra hoạt động của 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage.

Cơ quan Công an đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ

Cụ thể, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở massage Thùy Trang do đối tượng Nguyễn Thế Ngư (SN 1984) làm chủ, có địa chỉ ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu và cơ sở nằm trong khuôn viên khách sạn Á Đông, do Nguyễn Chí Thanh (SN 1987) làm chủ, có địa chỉ ở thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

Tại quán massage Thùy Trang, tổ công tác phát hiện trong 3 căn phòng có các nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam; tại 2 phòng ở tầng 4 có 2 đôi nam nữ đang mua, bán dâm. Trong quán massage thuộc khuôn viên khách sạn Á Đông, tổ công tác phát hiện tại 3 phòng có 3 đôi nam nữ đang mua, bán dâm.

Các tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ vật chứng và gần 15 triệu đồng, đồng thời, đưa những người có liên quan về trụ sở của Cơ quan điều tra để làm việc.

