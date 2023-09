Nhận định của tòa khi không cho Trang Nemo hưởng án treo

Ngày 8-9, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Gây rối trật tự vì mâu thuẫn bán hàng

Phiên phúc thẩm được mở do các bị cáo Trang, Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo; bị cáo Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là chị Phạm Thị Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét bị cáo Trang và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Trang để giải quyết.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo) tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Chiều 16-1-2022, chị My cùng chị Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, khi chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì hai bên xảy ra cự cãi và xô xát. Khi cán bộ công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc, hai bên lời qua tiếng lại, tiếp tục đánh nhau.

Theo văn bản của UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì vụ gây rối ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Khi vụ việc xảy ra, người dân lấy điện thoại ghi hình khiến vụ việc lan truyền rất nhanh… nên cần xử lý nghiêm.

Tại phần làm thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Trang vắng mặt nên bị cáo phải tự bào chữa.

Trang trình bày kháng cáo xin hưởng án treo vì cho rằng mức án chín tháng tù giam đối với mình là quá nặng. Bị cáo có con nhỏ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người, bác của bị cáo là chiến sĩ đã mất trong kháng chiến, bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng... Phải đứng trước tòa đã là bài học cho bị cáo.

“Trong hai năm qua, bị cáo đã dằn vặt lương tâm, xin HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Nếu bị cáo đi tù, nhân viên của bị cáo thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Bị cáo đi tù để được gì, đi tù thì làm sao bị cáo sửa chữa? Người ta phạm tội nhiều lần còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật còn bị cáo thì không...” - bị cáo Trang trình bày thêm.

HĐXX xét thấy hành vi đánh nhau do các bị cáo bột phát, không có thỏa thuận trước, chỉ đánh bằng tay không... nên không cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Hành vi của các bị cáo tạo tiền lệ xấu

HĐXX nhận định vụ việc bị cáo Trang cùng các đồng phạm gây rối trật tự công cộng đã gây náo loạn, mất trật tự tại địa phương. Căn cứ văn bản của UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì vụ gây rối ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự; khi vụ việc xảy ra người dân lấy điện thoại ghi hình khiến vụ việc lan truyền rất nhanh… Tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Theo HĐXX, việc mâu thuẫn xảy ra trong cửa hàng Trang Nemo. Các bị cáo liên tục tấn công chị Phạm Thị Lệ Khanh. Khi cơ quan có thẩm quyền đến, bị cáo Trang vẫn giật khẩu trang của chị Khanh, bất chấp công an can ngăn.

HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo là thành khẩn tại phiên tòa… Tuy nhiên, hành vi các bị cáo xem thường pháp luật, công khai đánh người đã tạo tiền lệ xấu, khuyến khích xu hướng bạo lực trong cộng đồng, cần xử lý nghiêm mới đủ sức cải tạo, giáo dục các bị cáo, răn đe cho xã hội.

Xét kháng cáo của chị Phạm Thị Lệ Khanh (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan), tòa cho rằng một phần nguyên nhân xuất phát từ việc chị Khanh tự ý tham gia vào mâu thuẫn của chị My và Trang, đồng thời có lời lẽ thô tục, chửi nhóm bị cáo Trang dẫn đến đánh nhau.

HĐXX xét thấy hành vi đánh nhau do các bị cáo bột phát, không có thỏa thuận trước, chỉ đánh bằng tay không... nên không cấu thành tội cố ý gây thương tích. Từ đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của chị Khanh để xem xét các bị cáo có dấu hiệu phạm tội này.

Từ đó, HĐXX đã bác kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang, Quy, Khương cùng mức án chín tháng tù và bị cáo Nam một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

