Một đồng phạm của Trang Nemo đã tử vong trong giai đoạn điều tra bổ sung

Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND quận 1 (TPHCM) đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, ngụ quận Tân Bình, còn gọi là Trang Nemo) và các bị can cùng tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là lần ban hành cáo trạng mới nhất, sau khi cuối tháng 11/2022, TAND quận 1 đã xét xử sơ thẩm và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phiên tòa của TAND quận 1 hồi tháng 11/2022

Tại bản cáo trạng lần này, Viện KSND quận 1 cho biết, ngày 18/1, bị can Nguyễn Phước Tuấn đã chết tại nơi cư trú (TPHCM). Theo kết luận giám định pháp y về tử thi ngày 13/3 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân bị can Tuấn chết là do hen phế quản, sử dụng Methamphetamine (ma túy tổng hợp).

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn và quyết định đình chỉ điều tra bị can Tuấn, theo quy định tại khoản 1 Điều 230, khoản 7 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Tại phiên tòa của TAND quận 1 hồi tháng 11/2022, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt tù tất cả các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991, ngụ quận 10) bị đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 9-15 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ Cửa hàng Trang Nemo (có địa chỉ trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM). Bị cáo Trang và chị Trần Nguyễn Trà My có mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng Trang Nemo để giải quyết.

Chiều ngày 16/1/2022, chị My cùng Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến Cửa hàng Trang Nemo, chị My cùng chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ngoài.

Khi chị My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi chị My về và đã xảy ra cự cãi với Trang. Trang giật khẩu trang chị Khanh đang đeo, chị Khanh phản ứng thì Phạm Quyền Quy, Quách Thị Thùy Trang (nhân viên cửa hàng) lao vào đánh Khanh…

Hai bảo vệ của cửa hàng là Phan Hoàng Nam và Nguyễn Phước Tuấn từ ngoài đã đi vào và cả hai cùng đánh trúng mắt chị Khanh.

Khi các chiến sĩ công an đến cửa hàng đưa những người liên quan về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) để làm việc, cuộc ẩu đã vẫn tiếp tục diễn ra.

Hai bị hại là chị Khanh, chị Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh mang thương tích 3%, còn Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương.

