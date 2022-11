Trang Nemo ôm bạn của Trần My xin lỗi

Ngày 22-11, TAND quận 1 tiếp tục phiên xử Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1999), Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991), Phan Hoàng Nam (SN 1998) về tội "Gây rối trật tự công cộng.

Trang Nemo cùng đồng phạm có mặt tại toà ngày 22-11.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX quay lại phần xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị hại Phạm Lệ Khanh cho biết giữ nguyên yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo tội "Cố ý gây thương tích".

Đối với yêu cầu này, tại phiên xử trước đó, đại diện VKSND quận 1 cho biết không có căn cứ xử lý do cơ quan điều tra chưa xác định được thương tích của bà Khanh do ai gây ra và thời điểm bị thương tích.

Nguyễn Xuân Hương Trang (áo trắng) và bị hại

Tại toà, HĐXX hỏi thêm một số bị cáo đã đánh vào vị trí nào trên cơ thể bị hại, đánh bao nhiêu cái. Sau đó, HĐXX tiếp tục hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Trang Nemo ôm Phạm Lệ Khanh (bạn Trần My) để xin lỗi nhưng bị từ chối.

Ngay sau khi HĐXX rời đi, Trang Nemo đã tiến về phía bị hại Khanh, ôm bị hại nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi.

Cáo trạng VKSND quận 1 thể hiện chiều 16-1-2022, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng quần áo của Trang Nemo tại quận 1 để xin lỗi vì mâu thuẫn bán hàng online trước đó.

Khi gặp, Trang giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), Quy và một nhân viên khác của cửa hàng xông vào hành hung chị Khanh. Người bạn khác của My xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị thương tích 3%.

