Nguyên nhân bé 2 tuổi mất tích 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại chỗ cũ

Công an xác định người cõng bé gái 2 tuổi mất tích hơn 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại chỗ cũ ở TP Thủ Đức là cha của cháu.

Đến tối 23-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc cháu gái 2 tuổi mất tích hơn 24 giờ rồi bỗng dưng xuất hiện tại vị trí cũ xôn xao mạng xã hội vừa qua.

Theo đó, sáng 22-10 sau khi tiếp nhận thông tin từ bà LAT trình báo con bà là cháu NHTN (2 tuổi) mất tích khi đang ngủ tại cầu Ông Cày (phường Phước Long B) công an đã toả ra tìm kiếm khắp nơi.

Thậm chí, công an còn lặn tìm tại khu vực cầu Ông Cày vì nghi cháu bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đều bất thành.

Đến khuya cùng ngày, công an thu thập được hình ảnh từ camera ghi lại có một người đàn ông đã cõng cháu N đi. Hình ảnh camera cũng cho thấy người cõng cháu N đi giống với cha cháu, cháu N và người này còn cười nói thân thiết với nhau.

Vụ việc nhanh chóng được báo chí đưa tin, lan truyền xôn xao trên mạng xã hội. Người cha sau đó giao cháu N lại cho ông của N rồi bị công an mời lên trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, người ông không chịu nhận và nhờ người quen đưa cháu về cầu Ông Cày, nơi cháu đang ngủ bị người mẹ trình báo mất tích.

Đến khoảng 5 giờ sáng 23-10, khi cha và mẹ cháu N đang làm việc với công an thì người dân thấy cháu N đang khóc một mình tại đây nên trình báo công an. Qua kiểm tra, cháu gái chính là cháu N, công an sau đó đã chăm sóc, giữ ấm, đưa cháu về phường và làm các thủ tục bàn giao cho gia đình.

Bước đầu, người cha cho biết đi ngang cầu thấy con gái nằm ngủ nên đưa về nhà. Người mẹ không thấy con gái nên trình báo công an.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng 22-10 bà T trình báo với Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức về việc con gái bà là cháu N mất tích.

Theo trình báo của bà T, bà cùng cháu N và con trai 5 tuổi thường xuyên giăng mùng ngủ trên cầu Ông Cày. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà T dậy đi mua sữa, tới khi quay về thì không thấy con gái đâu nên trình báo công an.

