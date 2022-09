Vụ bé gái 13 tuổi 'mất tích' ở TPHCM: Công an đã tìm thấy, đi cùng bạn trai

Thứ Năm, ngày 22/09/2022 10:16 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau hơn nửa ngày vào cuộc tìm kiếm, đến 23 giờ 30 khuya 21-9, Công an TP.Thủ Đức và Công an phường Tam Bình đã tìm thấy bé T.T.T.M (13 tuổi) khi đang đi cùng bạn trai tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an phường Tam Bình, TP.Thủ Đức tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.U (SN 1977, quê tỉnh Sóc Trăng; tạm trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) về việc con gái chị là bé T.T.T.M (13 tuổi) mất tích 4 ngày nay, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, nghi ngờ em bị kẻ xấu dụ dỗ.

Theo chị U. trình bày, vào tối 16-9, chị và cháu M. đến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bán hàng. Do thấy trong người mệt mỏi nên chị nằm nghỉ, bảo con gái trông coi hàng giúp mẹ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cháu M. nói với mẹ đi vệ sinh nhưng không thấy quay lại. Chị U. tìm kiếm con gái xung quanh nhưng chẳng thấy đâu, qua kiểm tra hệ thống camera an ninh của chợ thì phát hiện cháu M. lên xe cho một thanh niên chở về hướng tỉnh Bình Dương.

Cháu M. lên xe bạn trai chở đi

Chị U. cho biết con gái trước đây chưa từng bỏ nhà đi, M. cũng không sử dụng điện thoại. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, đăng tin trên các hội nhóm, mạng xã hội nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Gia đình chị U. rất lo sợ con gái bị kẻ xấu dụ dỗ bán sang Campuchia hoặc đưa vào làm nhân viên quán karaoke mà thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự.

Trước những thông tin gia đình cung cấp, cộng với thời gian gần đây tình hình tội phạm buôn bán người diễn biến hết sức phức tạp, nên ngay sau khi nhận tin báo từ Công an phường Tam Bình, Trung tá Mai Trọng Hạnh – Phó Công an TP.Thủ Đức nhận định không loại trừ khả năng cháu M. bị người xấu dụ dỗ đưa vào những đường dây buôn bán người, nên lập tức chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ Công an phường Tam Bình tìm kiếm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ cùng ngày, công an đã phát hiện cháu M. đang ở cùng bạn trai tên Lê Minh Hoài (SN 2004, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tại một nhà trọ ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công an TP.Thủ Đức đã liên hệ với công an địa phương đến nhà trọ trên đưa cháu M. và Lê Thanh Hoài về Công an phường Tam Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Làm việc với công an, cháu M. và Hoài khai, thông qua mạng xã hội 2 người quen nhau, hai bên cũng đã gặp nhau trước đó nhiều lần. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/vu-be-gai-13-tuoi-mat-tich-o-tphcm-cong-an-da-tim-thay-di-cung-ba...Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/vu-be-gai-13-tuoi-mat-tich-o-tphcm-cong-an-da-tim-thay-di-cung-ban-trai_137292.html