Người phụ nữ mua sữa thoát chết trong vụ nổ súng bắn chết 4 người

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nghi phạm nói: “Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”. Sau đó, Tuấn lấy xe máy, đưa 11 triệu đồng cho người bán sữa rồi tẩu thoát.

Hiện, các lực lượng công an đã phong toả nhiều tuyến đường ở Củ Chi, đồng thời cảnh báo người dân địa phương và các khu vực xung quanh

Khoảng 12h ngày 30/1, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị Công an TP.HCM đang vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11) là nghi phạm bắn chết 4 người và 1 người bị thương nhập viện cấp cứu ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều mùng 5 tết.

Theo đó, sáng cùng ngày, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã huy động những lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến nhất để tổ chức cuộc lùng sục trên diện rộng, nhằm truy bắt Tuấn và đồng phạm ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm.

Hiện trường được phong toả hoàn toàn, nhiều xe chuyên dụng chở hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị công an TP.HCM có mặt ở hiện trường. Các lực lượng Công an đã phong toả nhiều tuyến đường ở Củ Chi, đồng thời cảnh báo người dân địa phương và các khu vực xung quanh.

Theo nguồn thông tin hiện trường, công an đã có lệnh cho các lực lượng tổ chức truy bắt, nếu xác định đối tượng manh động, nguy hiểm thì có thể tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân xung quanh.

Hiện, nhiều cơ quan Nhà nước, trụ sở công an được lệnh tăng cường đảm bảo an ninh. Lực lượng công an đổ về khu vực Củ Chi và các khu vực xung quanh dày đặc.

Trong 1 diễn biến liên quan vụ việc, có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã giáp mặt nói chuyện với nghi phạm Tuấn vào chiều 29/1. Hai người này là ông Trần Ngọc Biển (SN 1978) và bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Hai vợ chồng này cho biết, khoảng 15h10 ngày 29/1, bà Vân đi xe máy hiệu Nouvo mang BKS 59Y2-301.98 tới nhà của ông Biển ở đường Dương Thị Phua, tổ 8, ấp Thạnh Đông để mua sữa bò.

Khi vừa tới trước nhà ông Biển thì bà Vân nhìn thấy 1 thanh niên mặc quần soóc, khoác áo màu đen, đeo khẩu trang chạy xe SH mang BKS 59L2-615.46 và cầm 1 khẩu súng dài. Thanh niên khống chế bà Vân yêu cầu bà đưa chiếc xe Nouvo. Lúc này, ông Biển chạy ra cùng thanh niên giằng co với nhau.

Sau đó, nam thanh niên nói lớn rằng “đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”. Đồng thời, nam thanh niên lên đạn gí súng vào người bà Vân và đưa cho ông Biển 1 cọc tiền.

Tiếp đó, thanh niên lấy xe máy Nouvo của bà Vân tẩu thoát để lại xe máy hiệu SH. Ông Biển kiểm tra thì cọc tiền trị giá 11 triệu đồng. Sau đó, cả 2 trình báo công an.

