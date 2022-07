Nghi phạm giết người thay tên, "đổi" bố mẹ, lẩn trốn suốt 30 năm

Cơ quan công an đã bắt giữ Đinh Văn Tuấn sau hơn 30 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Đinh Văn Tuấn tại trụ sở công an.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổ công tác Đội truy nã Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Tuấn (SN 1973, trú tại tổ 40 phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội Giết người.

Tuấn là đối tượng truy nã theo quyết định số 07 ngày 6/4/1992 của Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh về tội giết người. Đối tượng bị bắt giữ khi đang sinh sống, làm việc tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 29/3/1992, tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, Tuấn cùng Đoàn Văn Thọ và Nguyễn Tiến Thanh đang ăn sáng, uống rượu thì phát hiện thấy anh Bùi Văn Điển (là bảo vệ mỏ than Cao Sơn) đang đạp xe trên đường.

Do trước đó, Tuấn bị anh Điển đánh khi phát hiện mình trộm cắp than nên đối tượng đã rủ nhóm bạn ra chặn xe, đánh trả thù anh Điển. Tuấn và Thọ sử dụng côn gỗ hành hung anh Điển, khi có người đến can ngăn thì nhóm đối tượng mới bỏ khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn sang Trung Quốc rồi quay về Việt Nam lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Để tránh bị phát hiện, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuấn đổi tên thành Dũng, khai báo sai tên bố mẹ đẻ và địa chỉ theo hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân mới. Sau đó, Tuấn kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đối tượng truy nã Đoàn Văn Thọ về đầu thú để nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi thông tin về đối tượng Thọ, đề nghị người dân liên hệ Thiếu tá Nguyễn Minh Đức - cán bộ Phòng (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại: 0904.106.030.

