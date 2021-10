Hành trình 33 năm trốn nã của tên cướp có vũ khí

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 4-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã phối hợp với Công an xã Đại Hồng (H. Đại Lộc, Quảng Nam) bắt đối tượng Nguyễn Tầm (1955, trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng) theo lệnh truy nã của Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an) về 2 tội: “Cướp tài sản”, “Trốn khỏi nơi giam giữ” sau 33 năm lẩn trốn.

Một đối tượng trốn truy nã vừa bị CA tỉnh Quảng Nam truy bắt.

Lần lại hồ sơ vụ án, năm 1976, Nguyễn Tầm cùng với những thanh niên khác trong xã Tịnh Phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại quân trường, Tầm được biên chế về Trung đoàn 130- Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai-Kon Tum (cũ). Mặc dù trong quân trường quân đội nhưng Tầm không chịu rèn luyện, tu dưỡng bản thân và luôn tìm cơ hội để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

Tháng 5-1977, lợi dụng một ca gác đêm, Tầm sử dụng súng quân dụng được tổ chức trang bị cùng 2 đối tượng khác thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa phận cầu 110 ranh giới tỉnh Gia Lai- Kon Tum (cũ) và tỉnh Đắk Lắk. Nhận tin báo của người bị hại, lực lượng Công an phối hợp với Quân đội nhanh chóng làm rõ và đưa vụ án ra xét xử. Với hành vi cướp tài sản có tổ chức, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tầm 12 năm tù và chuyển đối tượng về chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung.

Đến tháng 3-1988, lúc đi sản xuất, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, bị án Nguyễn Tầm bỏ trốn, bắt đầu hành trình trốn tránh sự truy nã của cơ quan Công an. Sau khi trốn khỏi Trại giam Đắk Trung, Tầm đổi tên thành Nguyễn Hùng Cường rồi tìm đến những vùng sâu, vùng xa các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam… làm nghề khai thác gỗ trái phép kiếm sống. Để giấu kín thân phận, ngoài việc ít giao tiếp với người lạ, Tầm luôn tỏ ra là người nhã nhặn, biết điều… Sau một thời gian việc khai thác gỗ lậu không còn “đất để sống” vì lực lượng Kiểm lâm các địa phương liên tục truy quét, năm 1993 chuyển sang nghề đào đãi vàng. Từ đây, Tầm kết bạn với nhiều người quê tại Quảng Nam làm nghề khai thác vàng tại các bãi từ Trà My, Phước Sơn, Nam Giang…

Trong vài lần về quê của mấy anh bạn phu vàng tại thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng), Tầm đã phải lòng cô thôn nữ tên N. Thế là, từ tháng 4-1995, Tầm đã có một mái ấm để đi về sau những chuyến làm ăn xa. Sống tại quê vợ một thời gian, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho một số đối tượng được nhập hộ khẩu theo vợ hoặc chồng theo diện KT3, Tầm đăng ký tạm trú rồi được chính quyền địa phương giải quyết cho nhập hộ khẩu. Thế là, từ một kẻ trốn trại giam, bị cơ quan Công an truy nã, Nguyễn Tầm được đăng ký thường trú dưới một tên mới Nguyễn Hùng Cường, công khai sống cùng vợ con tại thôn Ngọc Kinh Đông. Dù đã có hộ khẩu tại xã Đại Hồng nhưng Tầm vẫn sợ lực lượng Công an phát hiện thân phận nên anh ta rất ít giao tiếp với hàng xóm. Tầm chọn nghề thồ hàng cho các bãi vàng vừa để kiếm sống, cũng vừa tránh gặp những người xung quanh.

Những tưởng với việc thay danh đổi phận thực sự hoàn hảo có thể qua mặt sự truy lùng của cơ quan Công an song Tầm không thể ngờ rằng hồ sơ các đối tượng truy nã vẫn luôn được các đội nghiệp vụ rà soát, kiểm tra thường xuyên. Tháng 9-2021, từ việc rà soát, nắm thông tin từ địa bàn, các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Nguyễn Hùng Cường có hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hồng nhưng không có nơi chuyển đến nên phối hợp cùng Công an xã Đại Hồng xác minh. Qua đối chiếu với nhân dạng được mô tả trong lệnh truy nã, quê quán…, lực lượng Công an nhanh chóng xác định Nguyễn Hùng Cường đang cư trú tại Đại Hồng và Nguyễn Tầm đang bị Trại giam Đắk Trung truy nã là 1 người nên lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. Như vậy, Nguyễn Tầm đã sa lưới pháp luật sau 33 năm trốn khỏi nơi giam.

