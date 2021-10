Thay tên, đổi họ, thanh niên làm nghề bốc vác không giấu được thân phận trốn nã

Đối tượng bị Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh truy nã đã trốn ra Đà Nẵng, xin làm chân bốc vác thuê cho các xe hàng và thay tên đổi họ nhưng vẫn không thể che giấu thân phận...

Ngày 15/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an quận vừa bắt giữ đối tượng Võ Cao Sơn (SN 1990, trú phường 17, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Võ Cao Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: TS)

Theo hồ sơ, Võ Cao Sơn và em trai có liên quan đến vụ án mua bán ma túy và bị Công an huyện Củ Chi phát hiện nhưng được phép tại ngoại. Vì quá lo sợ nên trong quá trình điều tra, Sơn rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhiều nơi, sinh sống bằng nghề bốc vác cho các xe hàng. Đến tháng 6/2020, Sơn ra Đà Nẵng, thuê trọ ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thay tên đổi họ nhằm qua mắt lực lượng Công an.

Ngày 13/10, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra lưu trú, Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện và bắt giữ Sơn khi đối tượng đang chuẩn bị tiếp tục tìm cách lẩn trốn.

Công quận Liên Chiểu đang hoàn tất hồ sơ và đối tượng để bàn giao cho Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

