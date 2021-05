Nghi án con cưỡng hiếp bạn, bố ra tay giúp giấu xác: Bữa tiệc đêm hè

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 13:00 PM (GMT+7)

Bỏ qua lời khuyên của bạn bè, nữ sinh 19 tuổi quyết định tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của các nam sinh và nhận lấy hậu quả khôn lường...

Sau gần 25 năm, kỳ án nữ sinh Đại học Bách Khoa Kristin Smart biến mất trên đường đi bộ về ký túc xá đã dần đi vào quên lãng. Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn kéo dài hàng thập kỷ, thông tin hay chi tiết thi thể nữ sinh ở đâu vẫn là một dấu hỏi chấm. Thế nhưng, đằng sau vẻ im hơi lặng tiếng của giới truyền thông, cảnh sát vẫn tiếp tục âm thầm điều tra và giữ bí mật về những bằng chứng ít ỏi họ thu thập được. Chính nhờ sự miệt mài và tận tâm ấy, vào đầu năm 2021, công tố viên theo đuổi vụ án nữ sinh trên đã tiết lộ những chi tiết bất ngờ về những gì các thám tử cho rằng đã xảy ra vào năm 1996...

Nữ sinh xấu số

Nữ sinh 19 tuổi Kristin Smart

Kristin Denise Smart sinh ngày 20 tháng 2 năm 1977, tại tỉnh Augsburg, Bavaria thuộc miền Tây nước Đức. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, với bố mẹ là giáo viên dạy cho con cái quân nhân Mỹ.

Ngoài Kristin, ông bà Smart còn có hai người con khác, và khi cả ba đứa trẻ còn nhỏ, gia đình họ đã chuyển đến định cư ở Stockton, California (Mỹ). Lớn lên một chút, Kristin theo học và tốt nghiệp trường Trung học Lincoln ở Stockton. Trước khi mất tích, cô đang là sinh viên năm nhất Đại học Bách Khoa California và làm nhân viên cứu hộ kiêm cố vấn trại tại Mokuleia, Hawaii.

So với bạn bè đồng trang lứa những năm 90, Kristin Smart là một cô gái có cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Lớn lên trong một gia đình gia giáo và khá giả, nữ sinh luôn được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để phát triển.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt việc học ở trường, Kristin còn năng nổ tham gia thi đấu bộ môn bơi lội và bóng đá. Những người bạn sống chung ký túc xá với Kristin cho biết nữ sinh là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, luôn mang tiếng cười đến những người xung quanh. Thế nhưng, tính cách của Kristin đôi khi cũng rất đối lập. Có lúc cô hơi hướng nội và ngại giao tiếp với người lạ. Có lúc lại khá tinh nghịch, hướng ngoại trong các buổi tiệc thâu đêm suốt sáng.

Có lẽ cuộc đời Kristin Smart sẽ mãi màu hồng như thế nếu mùa hè năm 1996 cô nghe lời khuyên của bạn bè mình mà ở nhà, không tham gia vào bữa tiệc thác loạn của những nam sinh.

Hội họp nam sinh

Ảnh minh họa

Vào khoảng 8 giờ rưỡi tối ngày 25 tháng 5 năm 1996, nhân dịp được nghỉ Lễ Lao Động ba ngày liền, Kristin cùng mấy người bạn ở ký túc xá quyết định ra ngoài ăn mừng và đi dạo vòng quanh trường. Thế nhưng, trên đường đi bộ về ký túc xá, bỗng dưng Kristin lại nảy ý muốn đến dự tiệc sinh nhật của một bạn nam tên là Ryan Fell, ngụ tại số nhà 135 đường Crandall Way.

Trái với sự hào hứng của Kristin, nhóm bạn của cô lại không muốn tham gia bữa tiệc ấy. Họ cho rằng, những buổi tụ tập của hội nam sinh thường rất thác loạn và không an toàn cho các nữ sinh năm nhất. Họ còn nghe nói, ở những bữa tiệc như vậy, các sinh viên thường uống rất say, nhảy nhót xuyên đêm rồi đi gây gổ với những người xung quanh. Sau một hồi tranh cãi, bạn bè Kristin vẫn quyết định về nhà, nên nữ sinh đành một mình đi đến bữa tiệc.

Đúng với mong đợi của Kristin, bữa tiệc sinh nhật vô cùng sôi động. Tất cả các sinh viên tham gia đều chơi hết mình. Họ cùng nhau uống say bí tỉ, lắc lư trong thứ âm nhạc xập xình như hàng loạt buổi tụ tập ăn chơi chính hiệu khác. Tuy nhiên về sau, đây cũng là điều khiến cuộc điều tra của cảnh sát bị cản trở. Do hầu hết các sinh viên đêm đó đều khá say, nên khi cảnh sát tra hỏi về sự hiện diện cũng như các hoạt động của nạn nhân, không ai có thể trả lời chính xác được đêm đó Kristin đã làm gì.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 5, bữa tiệc mới dần tàn và các sinh viên bắt đầu lác đác quay về ký túc xá. Tuy nhiên, do quá chén và “quẩy” quá sung, Kristin không còn sức để đi bộ về và phải nằm xuống bãi cỏ gần đó để nghỉ. Đúng lúc đó, Cheryl Anderson và Tim Davis - hai người bạn cùng trường của Kristin - đang trên đường ra bãi lấy xe đi về. Mặc dù không quá thân thiết với Kristin, nhưng Cheryl và Tim nghĩ rằng mình không nên để một bạn gái say xỉn nằm trơ trọi giữa bãi cỏ như thế. Họ quyết định đỡ nữ sinh dậy và dìu cô lên xe, chở về phòng. Khi cả ba về đến ký túc xá, họ bắt gặp Paul Flores. Theo lời như Cheryl, Paul đã chủ động tiến đến và ngỏ ý muốn giúp đỡ Cheryl và Tim đưa Kristin về phòng.

Trong bốn người, cậu bạn Tim Davis là người về phòng đầu tiên, để lại Cheryl và Paul dìu Kristin. Lúc đó, Paul liên tục khuyên Cheryl cứ yên tâm về phòng cô đi, cậu có thể tự lo đưa Kristin về phòng được. Ban đầu, Cheryl có chút lo lắng, không nỡ để Paul một mình dìu một cô gái đang say xỉn đi về. Tuy nhiên, khi đến khu ký túc xá của mình, Cheryl cũng đã quá mệt sau một đêm tiệc tùng tới sáng mà đổi ý. Cô đồng ý để Paul đưa Kristin về một mình. Và có lẽ bây giờ đến mãi về sau, đây chính là quyết định khiến Cheryl ân hận nhất.

Khoảnh khắc Cheryl giao lại Kristin cho Paul cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà cô cũng như toàn bộ sinh viên Đại học California có thể nhìn thấy cô gái trẻ xấu số...

(Còn nữa)

