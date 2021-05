Thai phụ mất tích gần 3 tháng không về nhà và bi kịch kinh hoàng phía sau

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 00:32 AM (GMT+7)

Thấy cháu gái đã gần 3 tháng không trở về nhà, ông L. đã đến trụ sở công an trình báo và đây cũng là lúc bi kịch kinh hoàng được cơ quan công an làm rõ.

Đặng Tuấn Trường tại trụ sở công an.

Ngày 8/5, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Tuấn Trường (SN 1997; trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 4/5, Công an huyện Nguyên Bình tiếp nhận tin báo của ông L.T.L (trú tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình) về việc cháu gái là chị Đ.M.C (SN 1995, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình) đi khỏi nhà từ ngày 12/2 không thấy về, gia đình không liên lạc được. Nhận tin báo, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với phòng PC02 đã xác minh, điều tra vụ việc chị C. mất tích.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định từ khoảng tháng 8/2020 đến trước Tết Nguyên đán năm 2021, Đặng Tuấn Trường có quan hệ tình cảm, yêu đương và sinh sống như vợ chồng với chị C. Nhận thấy Trường có nghi vấn liên quan đến việc chị C. mất tích nên cơ quan công an đã tập trung xác minh, triệu tập Trường đến trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của Trường, cơ quan điều tra đã làm rõ ngày 13/2, do mâu thuẫn cá nhân nên Đặng Tuấn Trường đã giết chết chị C. tại lán của Trường thuộc xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình. Sau khi sát hại vợ hờ, Tuấn đem thi thể chị C. chôn ở bờ suối cách lán khoảng 500m. Cơ quan công an cũng xác định tại thời điểm bị sát hại, chị C. đang mang thai 4 tháng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

