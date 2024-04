Nam thanh niên Hải Dương 'bốc đầu' xe máy trong đêm và hành động bất ngờ người bạn đi cùng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng". Đáng chú ý, sự việc này bắt nguồn từ clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi bằng 1 bánh (bốc đầu).

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 22h tối ngày 29/3, nhóm thanh niên có 6 người gồm: Cao Văn Th. (SN 2008, trú tại phố Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị); Vũ Đức Ph (SN 2008, ở phố Nguyễn Tuấn Trình, phường Hải Tân); Đinh Tài L. (SN 2008, trú tại phường Cẩm Thượng); Đinh Văn Th. (SN 2009, ở phố Cựu Khê, phường Bình Hàn, đều ở TP. Hải Dương) và Lưu Thế D., Lưu Văn H. (SN 2007, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đèo nhau trên 3 xe máy đi chơi trên các tuyến phố.

3 nam thanh niên tham gia vụ "bốc đầu" xe máy và đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khi nhóm thanh niên đi đến đường Võ Nguyên Giáp (phường Tứ Minh, TP. Hải Dương) thì phương tiện do Cao Văng Th. điều khiển chở Vũ Đức Ph. chạy tốc độ cao và nhiều lần thực hiện động tác bốc đầu xe máy. Đặc biệt, trong quá trình Th. thực hiện việc bốc đầu xe máy thì Đinh Tài L. đã dùng điện thoại quay, phát trực tiếp hình ảnh lên trang Facebook cá nhân. Sau đó, có một số trang Facebook đã đăng tải lại đoạn video này...

Theo cơ quan công an, hành vi điều khiển xe máy đi bằng một bánh của các nam thanh niên nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trong khi đó, hình ảnh video được đăng tải lên mạng xã hội đã gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

