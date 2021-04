Cụ bà 65 tuổi bị sát hại tại nhà, đồ đạc bị lục tung

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021

Cơ quan công an đang làm rõ vụ án mạng mà nạn nhân là một cụ bà 65 tuổi. Tại nhà riêng của nạn nhân - hiện trường của vụ án, nhiều đồ đạc đã bị lục tung.

Tối 2/4, một lãnh đạo Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Theo đó, Công an huyện Bát Xát nhận tin báo về việc khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân xã Mường Vi phát hiện bà T. (65 tuổi, trú tại xã Mường Vi) tử vong bất thường tại nhà riêng. Hiện trường vụ án rất hỗn loạn vì nhiều đồ đạc trong nhà nạn nhân đã bị lục tung.

Nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát và Công an xã Mường Vi đã phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng, bà T có dấu hiệu bị sát hại.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà T về cho gia đình để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Chia sẻ về nạn nhân, vị lãnh đạo Công an huyện Bát Xát cho hay bình thường, bà T sống cùng con trai, con dâu và các cháu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

