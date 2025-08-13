Infographic: Cảnh báo 3 bước 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh, sinh viên

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, nghề nghiệp, về việc cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên.

Bộ cho biết, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng này nói rằng các em có liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu gia đình chuyển tiền “chuộc” với hình thức được gọi là “bắt cóc online”.