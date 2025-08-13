Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Infographic: Cảnh báo 3 bước 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh, sinh viên

Sự kiện: Tin pháp luật
Thủ đoạn mới 'bắt cóc online' sử dụng công nghệ cao kết hợp với thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tự quay video giả bị bắt cóc để tống tiền khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh hoảng loạn.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, nghề nghiệp, về việc cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên.

Bộ cho biết, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng này nói rằng các em có liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu gia đình chuyển tiền “chuộc” với hình thức được gọi là “bắt cóc online”.

Nạn nhân những vụ 'bắt cóc online' kể lại việc bị dẫn dụ
Nạn nhân những vụ 'bắt cóc online' kể lại việc bị dẫn dụ

Những kẻ lừa đảo "bắt cóc online" có kịch bản chặt chẽ và khi nạn nhân lo sợ, bọn chúng sẽ thao túng tâm lý để nạn nhân làm theo những chỉ dẫn của...

Theo KHÁNH VY

Nguồn: [Link nguồn]

13/08/2025 05:45 AM (GMT+7)
