Một công an viên bị đâm tử vong khi đi giải quyết mâu thuẫn vợ chồng

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: CTV)

Nguồn tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vụ việc xảy ra tại xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến làm ông H.T.T. (SN 1969, trú xóm Yên Quả) là công an viên, kiêm xóm phó tử vong.

Theo đó, vào khoảng 19h, ngày 10/10, tại gia đình anh Nguyễn Đình Tr. (52 tuổi) và chị Th. (trú xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến) xảy ra mâu thuẫn. Để giải quyết vụ việc, chị Th. đã điện thoại cho ông H.T.T. đến để giúp đỡ.

Nhận được thông tin, ông H.T.T. đã đến gia đình anh Tr. để giải quyết vụ việc. Sau một hồi trấn an, nói chuyện, bất ngờ ông T. bị Tr. dùng dao đâm vào người.

Phát hiện sự việc, người dân kịp thời đưa ông T. đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong sau đó.

Được biết, sau khi gây án, Tr. bình thản vào nhà đóng cửa để đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn, Công an xã Hùng Tiến có mặt tại hiện trường yêu cầu Tr. mở cửa và tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

