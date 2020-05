Lý do "giang hồ" Vạn "Mười" vừa ra tù đã tìm đến nhà tình cũ gây thảm án

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Vạn đã khai nhận lý do xông vào nhà truy sát hai vợ chồng người tình cũ, khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Vạn tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Giết người. Vạn đã bị bắt tối qua (7/5), tại khối phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, cách nơi gây án gần 15km khi đối tượng đang tìm đường trốn chạy.

Tại cơ quan công an, Vạn khai nhận, giữa mình và nạn nhân là bà Trần Thị L. (SN 1968, trú tại TDP 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) từng có mối quan hệ tình cảm, có thời gian chung sống như vợ chồng.

Trong thời gian Vạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình, thì ở nhà bà L. kết hôn với ông Nguyễn Văn B. (SN 1968). Khi trở về nhà, nhận thấy vợ chồng người tình cũ sống không có tình nghĩa, bội bạc, cảm thấy bị xúc phạm, cùng với đó Vạn gọi điện thì Bà Lài thách thức nên Vạn tìm cách giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Khoảng 13h chiều 7/5, Vạn bất ngờ xông vào nhà vợ chồng bà Lài. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lúc này, Vạn rút dao đâm nhiều nhát vào ngực bà Lài và ông Báu rồi bỏ trốn. Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, nạn nhân Lài được chuyển ra Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu tuy nhiên đã tử vong.

Theo tìm hiểu từ cơ quan công an, Vạn, tên thường gọi là Vạn "Mười". Đây là đối tượng ngang tàng hung hãn và liều lĩnh có số ở thị xã Hồng Lĩnh. Đối tượng vừa trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc, đã có tới 5 tiền án và vô số tiền sự. Nghi phạm Vạn cũng vừa mãn hạn tù tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình về tội Cướp tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

