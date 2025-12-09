Điều tra vụ nam thanh niên tử vong sau xô xát tại quán bida ở Ba Đồn

Hiện trường vụ xô xát tại quán bida, khiến nam thanh niên ở Ba Đồn tử vong

Ngày 9-12, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra vụ một nam thanh niên ở địa phương này tử vong sau khi xảy ra đánh nhau tại một quán bida trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là Phạm Anh Quân (SN 2008, trú phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Do vụ việc nghiêm trọng thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Ba Đồn đã bàn giao đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, quê phường Quảng Phong cũ, nay thuộc phường Ba Đồn) cho Công an tỉnh Quảng Trị - để di lý và phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo Công an phường Ba Đồn cho biết: "Ngày hôm qua, Phòng Kỹ thuật hình sự và cơ quan pháp y đã tổ chức khám nghiệm, mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong".

Trước đó, chiều 7-12, Quân và Chinh - vốn là bạn bè đã xảy ra mâu thuẫn tại một quán bida trên địa bàn phường Quảng Phong (cũ). Lời qua tiếng lại, cả hai lao vào xô xát. Trong lúc đánh nhau, Quân nằm trên bàn bi-a rồi bất ngờ ngã gục, nằm bất động.

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã đưa Quân đi cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Dù được điều trị tích cực, nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả 2 thanh niên vốn là bạn bè, đều trú tại phường Ba Đồn. Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức lễ an táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.