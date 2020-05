Vụ truy sát 2 vợ chồng làm 1 người chết: Bắt đối tượng "số má" Vạn "Mười"

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 06:34 AM (GMT+7)

Sau hơn 8h đồng hồ truy bắt, hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng cầm dao truy sát cặp vợ chồng tại nhà riêng khiến 1 người tử vong.

Tối 7/5, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú xã Đức Dụng, huyện Đức Thọ) khi đang lẩn trốn tại huyện Can Lộc, cách vị trí gây án 15 km. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, khoảng 13h chiều 7/5, Nguyễn Doãn Vạn bất ngờ xông vào nhà vợ chồng bà Trần Thị Lài (SN 1968), ông Nguyễn Văn Báu (SN 1966) tại tổ dân 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Lúc này hai bên xảy ra mâu thuẫn, Vạn rút dao đâm nhiều nhát vào ngực bà Lài và ông Báu rồi bỏ trốn. Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, nạn nhân Lài được chuyển ra Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu tuy nhiên đã tử vong.

Riêng nạn nhân Báu hiện đang được các bác sỹ cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, nhiều vết đâm chém.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra lảm rõ vụ việc và truy bắt hung thủ vụ án này.

Chính quyền địa phương cho hay, trước đây Vạn và bà Lài chung sống như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Sau thời gian Vạn đi tù, bà Lài sống với ông Báu cùng một nhà cũng không đăng kí kết hôn.

Theo tìm hiểu từ cơ quan công an, Vạn, tên thường gọi là Vạn "Mười". Đây là đối tượng ngang tàng hung hãn và liều lĩnh có số ở thị xã Hồng Lĩnh. Đối tượng vừa trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc, đã có tới 5 tiền án và vô số tiền sự. Nghi phạm Vạn cũng vừa mãn hạn tù tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình về tội Cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.