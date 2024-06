Lừa đảo hơn 35 tỷ đồng, nữ chủ hụi lãnh án 20 năm tù

Nữ chủ hụi Đặng Thị Minh Kiều tại tòa

Theo cáo trạng, Kiều bắt đầu làm chủ hụi vào năm 2012 với hình thức chơi hụi có lãi, lập ra nhiều dây hụi, mỗi dây gồm nhiều “chân” và người tham gia có quyền chơi nhiều “chân” hụi.

Ban đầu, dây hụi của Kiều “hoạt động” ổn định và đúng với thoả thuận. Tuy nhiên, đến năm 2016, Kiều bị một số người tham gia không nộp lại tiền sau khi đã hốt hụi dẫn đến thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng. Thay vì nói cho những người chơi còn lại biết, Kiều lại tiếp tục mở nhiều dây hụi mới với nhiều “chân” ảo.

Mỗi dây hụi, Kiều tự tham gia nhiều “chân” với tư cách là thành viên nhưng không nói với người chơi biết. Đến kỳ đấu hụi, để không bị phát hiện, Kiều không tổ chức đấu mà dựa vào số tiền người tham gia đấu ghi trên giấy đưa cho Kiều. Sau đó, Kiều tự bỏ giá đấu hụi cao hơn những người đó để “hốt hụi” và chiếm đoạt.

Đến ngày 3/11/2022, một số người chơi đến kỳ trút ống, Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi. Quá trình điều tra xác định, Kiều đã lừa đảo của 42 bị hại với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

* Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết vừa bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phi Hậu (SN 1995, ngụ thị trấn Trà My) về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Nghệ An về việc nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền thu hộ.

Shipper Trần Phi Hậu

Vào cuộc xác minh, Công an huyện xác định, trong quá trình làm việc với vị trí shipper, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của công ty, Hậu dùng thủ đoạn “gối đầu” đơn hàng nhiều lần để chiếm đoạt tiền thu hộ.

Tổng cộng, Hậu đã thu hộ hơn 100 đơn hàng có tổng giá trị khoảng 62 triệu đồng rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]