Livestream từ biệt bạn bè trước khi nhảy cầu tự tử

Ngày 15-3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh PVH (21 tuổi, ngụ xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) dưới sông Cái đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Cầu Ngân Sơn- nơi thanh niên gieo mình xuống sông tự tử. Ảnh tư liệu

Theo thông tin ban đầu, tối 14-3, anh PVH đi xe máy đến cầu Ngân Sơn bắc qua sông Cái đoạn qua thị trấn Chí Thạnh rồi dừng lại đây.

Sau đó, anh H dùng điện thoại livestream nói lời từ biệt bạn bè rồi gieo mình xuống sông.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy An cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm anh H.

Nguồn: https://plo.vn/livestream-tu-biet-ban-be-truoc-khi-nhay-cau-tu-tu-post724028.html