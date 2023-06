Liên tiếp bắt giữ các đối tượng bị truy nã

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/12/2021, Phong cùng 4 đối tượng: Nguyễn Hồng Phong, Lê Vũ Cầu, Phạm Văn Đức, Nguyễn Thái Học là công nhân thời vụ tại một nhà máy, tổ chức ăn nhậu trong nhà vệ sinh thì bị anh T. là bảo vệ nhà máy phát hiện, nhắc nhở. Bực tức, nhóm đối tượng dùng thanh kim loại đuổi đánh anh T. bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an đã bắt giữ Cầu và Đức, còn Thanh Phong, Hồng Phong và Thái Học bỏ trốn nên bị truy nã. Ngày 16/6/2023, Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ Phạm Thanh Phong khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Long Hòa 2, xã Long Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Hai đối tượng Hồng Đào (trái) và Thanh Phong bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 15/6, Đội CSHS, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1994, quê Tây Ninh), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tháng 1/2023, Đào trộm điện thoại Sam sung Galaxy A52S tại một cửa hàng ở thị trấn Dầu Tiếng rồi bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 15/6, từ nguồn tin của người dân, tổ công tác thuộc Đội CSHS Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ Đào tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Mnh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Cũng từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, ngày 14/6, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 2006, quê TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Thời điểm bị bắt, Oanh đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hoà, TX Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh…

