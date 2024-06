Lập chòi lán giữa rừng sâu để mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy

Ngày 11/6, theo thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu, (Nghệ An) đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Dũng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Văn Dũng (giữa) lúc bị bắt giữ (ảnh Công an Nghệ An).

Trước đó, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng Lương Văn Dũng, trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong có dấu hiệu phạm tội liên quan đến ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, manh động.

Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng này lập chòi, lán và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong để bán lẻ chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh triệt phá.

Ngày 10/6, Cảnh sát bắt quả tang đối tượng Lương Văn Dũng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 40 gam heroin, 1 con dao, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Lán trại đối tượng Dũng dùng để ẩn náu và mua bán ma túy

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]