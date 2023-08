Khởi tố thiếu nữ 17 tuổi và bạn trai gây án mạng ở Bình Dương

Ngày 11-8, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội giết người, cướp tài sản.

Mỹ Anh và Thông thời điểm bị công an bắt tại Tiền Giang

Theo hồ sơ, Thông là người yêu của Mỹ Anh. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, đôi nam nữ bàn kế hoạch cướp tài sản.

Theo đó, Mỹ Anh lên mạng xã hội làm quen với nhiều nam thanh niên rồi dẫn dụ đến địa điểm định sẵn để cùng Thông ra tay.

Tối 30-7, Mỹ Anh hẹn anh Nguyễn Trọng K. (22 tuổi, quê Hậu Giang) đến khu đất trống trên đường Thuận Giao 25 để gặp mặt. Tại đây, K. bị đôi nam nữ tấn công. Mỹ Anh dùng ớt bột ném vào mặt còn Thông dùng dao đâm anh này hàng chục nhát trước khi cướp xe máy.

Đến sáng ngày 31-7, anh Nguyễn Trọng K. được phát hiện tử vong tại khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bằng các nghiệp vụ, công an xác định nghi can gồm Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông, tối 1-8, công an 2 tỉnh Bình Dương và Tiền Giang phối hợp bắt giữ cả hai tại tỉnh Tiền Giang.

