Phát hiện thi thể người đàn ông với hàng chục vết đâm

Ngày 31-7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an TP Thuận An điều tra, làm rõ vụ thi thể nam giới được phát hiện trong bãi đất trống, nghi bị sát hại.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Sáng cùng ngày, một số công nhân đi làm ngang qua bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An phát hiện thi thể một người đàn ông ở bãi cỏ. Lại gần, họ thấy trên người nạn nhân có hàng chục vết đâm.

Danh tính nạn nhân được xác định là V.K (21 tuổi, quê Hậu Giang). Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và chờ người thân đến làm thủ tục bàn giao.

Theo người dân, hiện trường nơi nạn nhân tử vong là bãi đất trống, nơi thường xuyên có nhiều thanh niên tới tụ tập.

