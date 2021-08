Khởi tố người chồng chém vợ tử vong vì mâu thuẫn việc sửa nhà

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 14:14 PM (GMT+7)

Sau khi ra đầu thú tại trụ sở công an, Lê Văn Trường đã thừa nhận hành vi sát hại vợ và bị cơ quan công an bắt giữ.

Lê Văn Trường tại trụ sở công an

Liên quan đến vụ chồng trùm chăn kín thi thể sau khi sát hại vợ, ngày 23/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Trường (SN 1963, ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi Giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 23h ngày 18/8, Trường và vợ là bà L.T.N (SN 1966) phát sinh mâu thuẫn, cãi vã về việc sửa chữa căn nhà đang ở. Lúc này, Trường đã nóng giận dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ. Nhận cơn “mưa dao” từ người đầu ấp tay gối, bà N. tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi giết vợ, Trường đã dùng chăn trùm kín người vợ rồi đến Công an huyện Đông Sơn đầu thú. Tại trụ sở công an, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

