Sát hại vợ rồi trùm chăn kín thi thể, người chồng khai gì?

Thứ Sáu, ngày 20/08/2021 16:28 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Lê Văn Trường khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại vợ.

Chân dung Lê Văn Trường khi đầu thú tại trụ sở công an.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Đông Sơn đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, đêm 18 rạng sáng 19/8, Lê Văn Trường (SN 1963, ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) đã đến Công an huyện Đông Sơn đầu thú về hành vi giết vợ.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Trường khai nhận khoảng 23h ngày 18/8, do mâu thuẫn phát sinh trong lúc 2 vợ chồng bàn bạc việc sửa sang nhà cửa, Trường đã nóng giận dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ là bà L.T.N (SN 1966). Hậu quả sau cơn “mưa dao” của Trường là bà N. chết ngay tại chỗ.

Sau khi giết vợ, Trường đã dùng chăn trùm kín người vợ rồi đến Công an huyện Đông Sơn đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

