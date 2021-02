Khoe video đốt pháo trên Facebook, 2 thanh niên bị phạt tiền

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 09:22 AM (GMT+7)

Đốt pháo, quay video rồi khoe “chiến tích” trên mạng xã hội, 2 thanh niên tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã bị xử phạt tiền.

Công an huyện Lục Ngạn làm việc, xử phạt các thanh niên liên quan. Ảnh CALN.

Sáng nay (14/2), thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3.000.000 đồng đối với 2 thanh niên trên địa bàn vì có hành vi đốt pháo nổ, đăng lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, qua kiểm soát thông tin trên mạng xã hội, lực lượng an ninh Công an huyện Lục Ngạn phát hiện hai tài khoản Facebook là S.N và A.M đăng tải video nam thanh niên có hành vi đốt pháo nổ.

Video trên đã nhanh chóng được chia sẻ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tiến hành xác minh, Công an huyện Lục Ngạn xác định chủ 2 tài khoản Facebook trên là N.D.S (SN 1999, trú tại thôn Kim 1, xã Phượng Sơn) và N.V.T (SN 1999, trú tại thôn Chể, xã Phượng Sơn) cùng huyện Lục Ngạn nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 nam thanh niên này đã thừa nhận hành vi đốt pháo nổ của mình. Công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm trên với tổng số tiền 3 triệu đồng.

