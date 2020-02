Công an lên tiếng về thông tin bắt “Tý bà Dòm” - kẻ cầm giúp Tuấn “khỉ” 1 tỷ

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết thông tin bắt giữ Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, đối tượng cầm giúp Tuấn "khỉ" 1 tỷ đồng) tại Bến Tre chiều 3/2 là thông tin chưa được xác thực.

Tối 3/2, thông qua Trung tâm báo chí TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM cho biết, thông tin Công an TP đã bắt giữ Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) tại Bến Tre chiều 3/2 là thông tin chưa được xác thực.

“Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở huyện Củ Chi ngày 29, 30/1 đang được Công an TP đẩy nhanh tiến độ truy xét và điều tra. Vì vậy đề nghị các cơ quan báo chí không đưa tin từ những nguồn không chính thức, gây khó khăn cho Ban chuyên án. Công an TP.HCM sẽ thông báo chính thức về vụ án này đến các cơ quan thông tấn, báo chí khi có thông tin mới nhất”, thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết.

Trước đó, Công an TP.HCM thông tin vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án “Giết người; cướp tài sàn; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (tự: Tuấn "khỉ") về tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê quán tỉnh Tây Ninh) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo công an, đối tượng Tuấn đã sử dụng súng AK bắn chết người và cướp số tiền 1 tỷ đồng tại sòng bạc tài xỉu ở huyện Củ Chi. Sau khi cướp được số tiền 1 tỷ đồng, Tuấn đã đưa cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

