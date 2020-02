Áp dụng đầy đủ biện pháp để truy bắt bằng được đối tượng Tuấn “khỉ”

Thứ Tư, ngày 05/02/2020 22:00 PM (GMT+7)

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Họp báo Chính phủ chiều tối nay, 5-2.

Bắn chết người ở Củ Chi Sự kiện:

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 5-2, có phóng viên đặt câu hỏi, vụ Công an TP Hồ Chí Minh vây bắt đối tượng Tuấn “khỉ” đã tung ra lực lượng lớn nhưng không vây bắt được. Xin Bộ Công an cho biết khó khăn nào, nguyên nhân vì sao mà đối tượng này lại có thể bị bỏ lọt như thế?

Giải đáp thông tin này, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết: “Tôi không hiểu căn cứ vào thông tin ở đâu mà phóng viên nói huy động một lực lượng lớn và hùng hậu. Tôi xin trao đổi thế này, nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn trong đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với hai đối tượng Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm”.

Thứ trưởng Lương Tam Quang giải đáp thắc mắc của các phóng viên báo chí.

Hiện đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú. Cơ quan Công an đang áp dụng các biện pháp cần thiết để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.“Cũng qua các cơ quan báo chí, qua thông tin từ các phóng viên hôm nay, chúng tôi kêu gọi đối tượng Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật” – Thứ trưởng Lương Tam Quang nói. Đồng thời cho biết lực lượng Công an đang áp dụng đầy đủ các biện pháp cần thiết để điều tra, xử lý, truy bắt bằng được đối tượng Tuấn.

Nguồn: http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Ap-dung-day-du-bien-phap-truy-bat-bang-duoc-doi-tuo...Nguồn: http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Ap-dung-day-du-bien-phap-truy-bat-bang-duoc-doi-tuong-Tuan-khi-580541/