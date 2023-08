Kẻ dùng dao tấn công làm 2 người thương vong ở Bình Thuận đã ra đầu thú

Ngày 15-8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau nhiều giờ tổ chức lực lượng truy bắt và thông qua công tác vận động, lúc 22 giờ ngày 14-8, Nguyễn Đức Khánh, nghi can dùng dao đâm thương vong hai người đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh PP.

Như PLO đã đưa, khuya 13-8, anh Cao Trúc Linh (31 tuổi, ngụ xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) đang nhậu với một số người bạn tại thôn Dân Hiệp thì có nhắc lại mâu thuẫn với Nguyễn Đức Khánh (26 tuổi, trú thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam).

Sau đó, Linh hẹn Khánh đến một vựa thanh long ven QL1A thuộc xã Hàm Kiệm để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 22 giờ, cả hai gặp nhau tại địa chỉ đã hẹn và xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau.

Nguyễn Đức Khánh tại cơ quan công an. Ảnh CA.

Nguyễn Đức Khánh đã dùng rút dao mang theo tấn công Linh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh D vào can ngăn cũng bị Khánh đâm bị thương. Cả hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Linh đã tử vong.

Sau khi gây án, Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương và Công an Bình Thuận đã huy động lực lượng truy bắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Đức Khánh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

