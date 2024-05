Những cặp vợ chồng trẻ cùng dắt nhau vào tù

Bản án 40 năm tù cho hai vợ chồng công nhân may

Vợ chồng Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (đều sinh năm 1990, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm công nhân tại một công ty may nước ngoài đóng ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đời sống công nhân không mấy khá giả nhưng với thu nhập ổn định cũng đủ cho đôi vợ chồng trẻ trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ. Thế nhưng, giấc mộng đổi đời đã khiến hai vợ chồng này “rẽ lối” với “nghề” mới. Để rồi hôm nay họ đứng trước vành móng ngựa, trả giá với bản án 40 năm tù, khiến mẹ già không ai lo, con thơ thiếu sự chăm sóc từ đấng sinh thành.

Cặp vợ chồng trẻ Thanh – Thi.

Nguyễn Thị Anh Thi sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng quê Hương Toàn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Thi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Vốn là cô gái hiền lành, bản tính chịu khó như bao cô gái lớn lên ở nông thôn; Thi làm công nhân may tại một công ty may mặc nước ngoài có thương hiệu trên thế giới. Bố mẹ Thi thấy con gái chịu khó đi làm, chịu khó tăng ca để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình nên rất vui mừng. Sau khi lấy chồng là Trần Viết Thanh, Thi vẫn tiếp tục gắn bó với nghề công nhân may. Đến tháng 2/2023, Thi bất ngờ tạm xin nghỉ việc không lương.

Một đồng nghiệp của Thi cho biết: “Vợ chồng Thi đều làm công nhân may tại đây. Trước khi Thi xin tạm nghỉ việc thì chồng của Thi cũng đã có đơn xin nghỉ việc hẳn. Thời gian này, mình thấy hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng Thi khấm khá nên mừng cho Thi vì may mắn có được người chồng giỏi, biết làm ăn. Nhưng mới đây, khi đọc báo thấy Tòa tuyên án vợ chồng Thi 40 năm tù vì liên quan đến ma túy thì mình rất sốc. Lúc này, mình mới biết cái giá phải trả từ sự làm giàu bất hợp pháp của cặp vợ chồng trẻ ”.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Trần Viết Thanh biết Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có bán ma túy nên Thanh đã liên hệ với Trung mua ma túy về để bán lại. Từ đầu tháng 2/2023, Thanh nhiều lần mua ma túy của Trung, mỗi lần khoảng 4.000 viên thuốc lắc và bán lại cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng không nhớ rõ cụ thể. Sau một vài “phi vụ” trót lọt, có “phi vụ” kiếm được hàng chục triệu đồng khiến Thanh nảy sinh lòng tham. Rồi Trần Viết Thanh nghĩ đến nghề công nhân may, tháng nào nếu có tăng ca, làm hết công suất cũng chỉ được tầm hơn chục triệu đồng. Trong khi đó, chỉ một buổi nếu gặp “hên” thì kiếm được vài ba chục triệu đồng.

Trước sự ma mị của đồng tiền, Thanh quyết định nghỉ làm công nhân và chuyển sang “nghề” mua bán ma túy. Theo đó, ngày 13/3/2023, Thanh tiếp tục liên lạc với Nguyễn Văn Trung qua ứng dụng zalo tên “A Xoắn” số điện thoại 0888576787, đặt mua 2 gói ma túy (khoảng 4.000 viên thuốc lắc) loại hồng phiến với giá 40 triệu đồng. Đến trưa ngày 14/3/2023, tại đường Lê Duẩn (thành phố Huế), Thanh nhận gói ma túy từ xe ô tô khách và đem về nhà trọ tại địa chỉ 12 Lưu Trọng Lư (phường Thuận Lộc, thành phố Huế) để cất giấu.

Sáng ngày 16/3/2023, tại địa điểm gần nhà trọ của Thanh, Thanh bán ma túy cho Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1993; trú tại 31 Ngô Gia Tự, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Đến trưa cùng ngày, khi Thanh đang ở nhà thì có người gọi đến đặt mua 800 viên thuốc lắc và Thanh đồng ý bán với giá 15,6 triệu đồng rồi hẹn giao gần ga Huế. Lúc này, Thanh lấy ma túy để đi giao bán. Đồng thời, Thanh lấy 2 gói ma túy khác với số lượng 2.531 viên cất giấu vào túi áo khoác của vợ là Nguyễn Thị Anh Thi. Sau đó, Thanh rủ Thi cùng đi và đưa áo khoác cho Thi mặc rồi lấy xe mô tô chở Thi đi đến điểm hẹn để giao “hàng”. Khoảng 12h15 phút cùng ngày, khi Thanh và Thi đang đứng đợi đối tượng mua ma túy trước địa chỉ số 1 Lê Lợi (phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi; Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ thêm một số lượng lớn thuốc lắc. Ngoài ra Thanh còn khai nhận, chiều ngày 14/3/2023, tại đường Ưng Bình (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), Thanh bán cho một người không rõ lai lịch, địa chỉ, tên “Lô Nguyễn” 2.000 viên thuốc lắc với giá 25 triệu đồng…

Tại bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận, toàn bộ thuốc lắc thu giữ của Trần Viết Thanh, Nguyễn Thị Anh Thi đều là ma túy loại Methamphetamine. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, cặp vợ chồng trẻ Thanh - Thi đã bật khóc, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về chăm lo cho mẹ già và có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Viết Thanh, Nguyễn Thị Anh Thi cùng mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thiết lập tụ điểm ma túy trong nhà

Giữa tháng 5/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” với quy mô lớn do Mai Anh Tuấn (sinh năm 1997) và vợ là Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1998, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và điều hành. Trước đó, Tuấn từng là thợ cơ khí và Lan làm công nhân may mặc. Sau một thời gian dài gắn bó với công việc thì khoảng năm 2021, cả hai vợ chồng bỏ nghề. Cũng từ đó, vợ chồng Tuấn - Lan có biểu hiện ăn chơi đua đòi, kinh tế bất minh; trong khi đó, các đối tượng không nghề nghiệp và phải nuôi 3 con nhỏ. Qua nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện, vợ chồng Tuấn - Lan có nhiều biểu hiện nghi vấn đang cầm đầu điều hành đường dây vận chuyển mua bán, trái phép ma túy vào địa bàn TP Huế. Ngay sau đó, đơn vị đã lập chuyên án để đấu tranh.

Vợ chồng Tuấn - Lan...

Thực hiện kế hoạch của Ban chuyên án, một ngày cuối tháng 2/2024, tại Tỉnh lộ 9 thuộc địa phận huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Nguyễn Trung Thông (sinh năm 1997, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Số ma túy này vừa được Thông nhận từ khu vực giáp ranh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và trên đường đưa vào thành phố Huế thì bị bắt giữ. Theo điều tra, Thông là “đại lý cấp 1” của vợ chồng Tuấn - Lan, Thông thường trực tiếp nhận ma túy từ khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế vào cất giấu rồi phân phối cho các “đại lý” cấp dưới để bán cho các con nghiện và những đối tượng có nhu cầu.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an cũng đồng loạt bắt khẩn cấp vợ chồng Mai Anh Tuấn (sinh năm 1997) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1998, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) là hai đối tượng cầm đầu cùng một số đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ gần 27.000 viên ma túy tổng hợp, 76 gram ma túy tổng hợp khác, 1 khẩu súng và 1 hộp tiếp đạn.

...và tang vật ma túy bị Công an thu giữ.

Theo Cơ quan điều tra, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và xảo quyệt, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào địa bàn TP Huế để phân phối bán cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời. Mỗi lần giao dịch từ 10.000 đến 30.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng còn sử dụng ứng dụng Telegram và tài khoản ảo để thiết lập, điều hành đường dây; đồng thời, thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vận chuyển ma túy từ biên giới về TP Huế, địa bàn giáp ranh Quảng Trị, rồi giấu ma túy tại một điểm nào đó và liên lạc cho vợ chống Tuấn - Lan biết để nhận ma túy. Khi nhận được thông tin ma túy đã được tập kết tại địa điểm cụ thể, vợ chồng Tuấn - Lan không trực tiếp đi nhận mà chỉ đạo các đàn em của mình đi nhận; sau đó cất giấu ma túy để phân phối, bán cho các “đại lý” bán lẻ và đối tượng sử dụng trên địa bàn (chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm).

Cũng liên quan đến một vụ án ma túy từng gây bức xúc trong dư luận, mà người chồng trong vụ án đang thi hành án với bản án chung thân, còn người vợ bị kết án 10 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Huế đã phát hiện một đường dây mua ma túy từ các tỉnh, thành khác đưa về thành phố Huế bán cho các con nghiện, chủ yếu là ma túy “đá”. Tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Lương Ngọc Quyến thuộc phường Thuận Lộc (thành phố Huế), lực lượng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Huế đã bất ngờ kiểm tra xe taxi và phát hiện hành khách đi trên xe là Đỗ Thị Kim Phượng (sinh năm 1986, trú phường Hương Sơn, thành phố Huế) đang tàng trữ nhiều ketamine.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phượng, Công an thu giữ 1,2 kg ma túy dạng đá, 2.122 viên ma túy, 13 cây đao kiếm các loại. Được biết, toàn bộ số ma túy này được các đối tượng mua từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đưa về Huế nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tiếp tục mở rộng chuyên án, Công an xác định, Lâm Đại Phi (sinh năm 1986 - chồng của Phượng) là kẻ cầm đầu chủ mưu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Khi Phi vừa từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra Huế và đang vui chơi cùng đám bạn tại một quán bar thì bị các trinh sát bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã xác định, thời điểm đó Phi dùng nhà riêng để làm điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện. Để đối phó với cơ quan chức năng, Phi đã xây rào kiên cố xung quanh nhà ở, các phía của ngôi nhà đều có lắp đặt camera để quan sát, quản lý. Phía trong nhà Phi xây dựng một phòng karaoke có lối đi và cửa khép kín, có tường cách âm và thường sử dụng phòng này làm tụ điểm cùng các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, để tiện cho việc cung cấp ma túy cho các con nghiện khi vắng nhà, Phi thuê Phạm Văn Phương (sinh năm 1996, trú tại đường Phan Bội Châu, thành phố Huế) về sống tại nhà để bán ma túy cho các đối tượng khi có nhu cầu. Tòa đã tuyên phạt Lâm Đại Phi mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đỗ Thị Kim Phượng 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt chung là 10 năm tù; Phạm Văn Phương 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]