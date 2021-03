Kẻ đâm 1 phụ nữ ở Quảng Nam nguy kịch từng bóp cổ, cướp tiền cụ bà 83 tuổi

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 19:15 PM (GMT+7)

Nam thanh niên chặn đường hỏi tiền rồi dùng dao đâm người phụ nữ ở Quảng Nam nguy kịch từng cùng đồng bọn bóp cổ, cướp tiền cụ bà 83 tuổi và đang trong thời gian chấp hành án tù treo

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Trung (SN 1999; ngụ thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn) – kẻ chặn đường, đâm chị Nguyễn Thị H. (SN 1979; ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) nguy kịch.

Theo tìm hiểu, Trung từng có tiền án về tội "Cướp tài sản" và vẫn đang chấp hành án treo. Cụ thể, tháng 4-2018, Trung và Lê Công Hiếu (SN 2003; ngụ cùng ngụ thôn) rủ nhau đi trộm tài sản.

Nguyễn Tấn Trung vừa bị bắt giữ sau khi đâm người phụ nữ nguy kịch Ảnh: Công an cung cấp

Hai đối tượng chở nhau đến nhà một người dân trong thôn với ý định vào trộm tiền thì thấy nhà này đóng cửa nên chuyển hướng sang nhà bà Phan Thị Xuyến (SN 1935; ngụ thôn Lãnh An). Đến nơi, Hiếu nói Trung: "Mi nấp sau cánh cửa chính, tau ném cục bê tông xuống nền sân. Bà Xuyến nghe tiếng động sẽ ra mở cửa, mi kẹp cổ khống chế bả, tau lấy tiền trong túi áo bả rồi cả hai cùng chạy". Trung đồng ý và chạy vào nép sát cánh cửa như lời Hiếu.

Đang nằm xem tivi, nghe tiếng động mạnh, bà Xuyến đứng dậy và chống gậy ra mở cửa. Trung bước tới, dùng tay trái bóp cổ bà Xuyến rồi kéo ngược nạn nhân vào trong nhà. Lúc này, Hiếu chạy vào lục túi áo bà Xuyến đang mặc trên người, lấy bọc ni lông có hơn 800.000 đồng của nạn nhân rồi cả 2 rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đưa Trung đi giám định, xác định đối tượng này có hạn chế về mặt nhận thức nhưng vẫn chịu trách nhiệm hình sự. Nguyễn Tấn Trung sau đó bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Dù vẫn đang trong thời gian chấp hành án nhưng vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 3-3, Trung tiếp tục có hành vi phạm tội. Cụ thể, thời điểm trên, Trung điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐH07, khi qua địa phận thôn Phong Phú (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) thì gặp chị Nguyễn Thị H. (SN 1979; ngụ xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Nguyễn Tấn Trung thời điểm bị bắt giữ năm 2018

Trung chạy xe máy vượt lên, chặn đầu xe cH. lại, hỏi b chị H. có tiền không thì chị trả lời không có. Cùng lúc đó, Trung thấy phía trước có một xe máy chạy về phía mình, sợ bị phát hiện nên đã rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào phần lưng chị H. Sau đó, Trung cất dao, điều khiển xe máy bỏ đi.

Chị H. sau đó được phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định bị thủng lá lách, tràn dịch phổi, tụ máu vùng bụng, được mổ và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ việc từ Công an huyện Quế Sơn, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Trung, thu giữ tang vật liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định.

