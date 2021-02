Truy tìm hung thủ đâm chết người sau va chạm giao thông ở Nha Trang

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 15:30 PM (GMT+7)

Hung thủ là một nam thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trong đêm khuya trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản truy tìm hung thủ là một nam thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trong đêm khuya trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 5-2.

Theo đó, trong lúc tham gia giao thông, khoảng 23 giờ đêm 5-2-2021, anh Nguyễn Văn Lực điều khiển xe mô tô biển số 79L.5-1863 khi đến trước nhà số 26, 28 đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang thì xảy ra va chạm và mâu thuẫn với 1 người nam và 1 người phụ nữ.

Người nam khoảng 25-30 tuổi, đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai, mặc áo dài tay và quần tối màu, cao khoảng 1m65, thể trạng ốm, sử dụng xe Vario màu xanh, chưa xác định.

Người nữ khoảng 20 tuổi, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, mặc áo sơ mi tối màu, tóc nhuộm màu vàng và cột thắt đuôi, cao khoảng 1m50, sử dụng xe vison màu đỏ (có thể biển số là 79K-01490).

Trong lúc mâu thuẫn có thể người nam bị anh Lực dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu, sau đó người thanh niên này dùng hung khí đâm anh Lực tử vong rồi bỏ trốn.

Trước khi bỏ trốn người nam thanh niên đã để lại hiện trường đôi dép quai chéo, màu đen, loại dép Nhật, có hiệu Bitis và mũ bảo hiểm hiệu Adidas màu trắng, có lưỡi trai.

Hiện trường vụ việc đâm chết người do camera an ninh ghi lại vào tối 5-2-2021 - Ảnh: Công an cung cấp

Đề phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, người dân nếu biết manh mối về hung thủ, hãy cung cấp cho cơ quan điều tra.

Mọi thông tin gửi về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, SĐT: 0947513113, hoặc liên hệ trực tiếp cho Điều tra viên Nguyễn Quốc Bình, SĐT: 0935867676.

Thông tin cung câp có giá trị sẽ được bảo mật và khen thưởng. Trong mọi trường hợp bao che và cố tình thông tin sai lệch không đúng sự thật sẽ bị xử lý.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/truy-tim-hung-thu-dam-chet-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-o-nha-trang...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/truy-tim-hung-thu-dam-chet-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-o-nha-trang-20210223143104326.htm