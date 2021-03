Bắt nghi phạm chặn đường đâm người phụ nữ ở Quảng Nam

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 14:50 PM (GMT+7)

Sau 2 ngày vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm chặn đường, đâm người phụ nữ trong đêm.

Sáng 5-3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau chưa đầy 2 ngày vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã bắt được nghi phạm chặn đường, đâm người phụ nữ nguy kịch tại địa phương này.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Trung (SN 1999), ngụ thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn.

Nguyễn Tấn Trung tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra xác định, khoảng 20 giờ 30 phút tối 3-3, Trung điều khiển xe máy mang BKS 49N7-9810 lưu thông trên đường ĐH07QS, khi qua địa phận thôn Phong Phú (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) thì gặp chị Nguyễn Thị H. (SN 1979; ngụ xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Trung chạy xe máy vượt lên, chặn đầu xe chị H. lại, hỏi chị H. có tiền không thì chị H. trả lời không có tiền. Cùng lúc đó, Trung thấy phía trước có một xe máy chạy về phía mình, sợ bị phát hiện nên đã rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào phần lưng chị H. Sau đó Trung cất dao, điều khiển xe máy bỏ đi.

Chị H. được phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị thủng lá lách, tràn dịch phổi, tụ máu vùng bụng, được mổ và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ việc từ Công an huyện Quế Sơn, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Trung, thu giữ tang vật liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định.

Hai ngày qua, thông tin chị H. bị kẻ xấu chặn đường, đâm trọng thương trong đêm gây hoang mang, bất bình trong dư luận tại tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tập trung các lực lượng sớm điều tra, phá án để trấn an dư luận. Việc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tìm ra nghi phạm chỉ trong 2 ngày thực sự đã đem lại niềm tin trong nhân dân.

