Hỗn chiến tại quán bar ở Đà Lạt, 4 người thương vong

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 08:30 AM (GMT+7)

Sự việc xảy ra tại quán bar Rain ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong lúc 2 nhóm thanh niên cự cãi nhau, một nhóm khác đến xem thì bị tấn công dẫn đến vụ hỗn chiến làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 24-5, khoảng 10 người của 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau trong quán bar Rain (đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt). Bảo vệ quán bar Rain đến can ngăn và đưa ra khỏi quán.

Tuy nhiên, ra đến cửa quán bar, 2 nhóm tiếp tục tranh cãi. Lúc này, Nguyễn Văn An (24 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP Đà Lạt) và 3 người khác vừa đi taxi đến quán bar, thấy vụ việc nên đứng bên đường xem.

Hung khí vụ hỗn chiến bị lực lượng chức năng thu giữ.

Bất ngờ, một người trong 2 nhóm đang tranh cãi cầm dao lao vào chém nhóm của An. Thấy vậy nhóm của An chạy đi lấy hung khí và đuổi đánh trở lại.

Trong lúc hỗn chiến, An bị đâm trọng thương nằm gục xuống đường. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, An đã tử vong.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến.

Vụ hỗn chiến cũng làm 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.