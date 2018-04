Giang hồ hỗn chiến như phim “xã hội đen” giữa Sài Gòn

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 21:27 PM (GMT+7)

Hai nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, chém nhau như phim “xã hội đen” trên phố Sài Gòn khiến nhiều người đi đường khiếp đảm.

Hình ảnh hai nhóm cầm hung khí hỗn chiến

Tối 22/4, Công an quận 3, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy xét để làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, nhiều người đang sinh sống con hẻm trên đường Trường Sa (đoạn dưới chân cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3) hốt hoảng chạy vào nhà đóng cửa khi thấy hai nhóm thanh niên khoảng 30 người đi xe máy, cầm dao, mã tấu lao vào rượt đuổi chém nhau. Nhiều người đi đường cũng hoảng sợ tăng ga tháo chạy vì sợ bị chém nhầm.

Sau khoảng 15 phút hỗn chiến, nhiều người trong cả hai nhóm bị thương. Một nhóm thất thế nên tháo chạy, nhóm còn lại cũng nhanh chóng đưa người bị thương rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ hỗn chiến được camera an ninh ghi lại.

Công an có mặt điều tra, truy xét vụ việc

Nhận tin báo, Công an phường 14 cùng Công an quận 3 có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Công an cũng trích xuất hình ảnh từ camera an ninh truy xét các đối tượng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.