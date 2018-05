Hà Nội: Hỗn chiến trong chung cư, 4 người bị thương

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 14:55 PM (GMT+7)

Khoảng 22 giờ đêm 3/5, tại một chung cư ở xã An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến 4 người bị thương.

Theo một số nhân chứng sinh sống tại tòa nhà cho biết, vào khoảng thời gian này có 3 người sống tại tầng 7 tòa nhà, xuống gõ cửa phòng 1 căn hộ ở tầng 6. Sau khi chủ nhà mở cửa thì bất ngờ giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cầm dao rượt đuổi chém nhau khiến 4 người bị thương phải đi nhập viện cấp cứu trong đêm.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc

“Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai nhóm người này đã xích mích với nhau ở trong thang máy và xảy ra xô xát chân tay”, một người dân cho biết.

Một nhân viên bảo vệ của tòa nhà Gemek Tower II cho biết, có sự việc trên thuộc ca làm việc ban đêm. Toàn bộ sự việc cũng được camera an ninh của tòa nhà ghi lại.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Trọng Toàn – Bí thư Đảng ủy xã An Khánh cho biết, vụ ẩu đả nói trên đang được Công an đồn 7 (Công an huyện Hoài Đức) điều tra và làm rõ.